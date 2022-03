Le Québec doit faire pression sur l’OIF en faveur de l’Ukraine, dit le PLQ

Le gouvernement de François Legault doit faire pression sur l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) afin qu’elle dénonce officiellement l’invasion russe en Ukraine, soutient la cheffe libérale Dominique Anglade.

Mme Anglade a déclaré qu’il est anormal que l’OIF n’ait pas encore pris position, contrairement à la plupart des organisations, dont le Commonwealth, qui se sont opposées à l’opération militaire dirigée par le président russe Vladimir Poutine.

Au-delà de la promotion des intérêts francophones, l’OIF a pour mission de défendre la démocratie et les droits de la personne, a souligné la cheffe libérale.

« Je ne sais pas ce que le gouvernement Legault attend pour mettre une véritable pression sur l’OIF, a-t-elle dit en entrevue au Devoir. On est membre à part entière de cette organisation internationale. »

Mme Anglade a souligné que l’Ukraine est d’ailleurs un membre observateur de l’OIF, qui compte également le Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick parmi ses membres à part entière.

« La responsabilité du Québec dans une situation comme celle-là c’est d’exercer la pression, a-t-elle dit en lançant le même appel au gouvernement de Justin Trudeau. On n’est pas membre de plein droit dans des organismes internationaux pour ne pas agir. Notre responsabilité c’est de faire passer des résolutions pour que les organisations internationales dénoncent. »

Pressions possibles

Le cabinet de la ministre québécoise des Relations internationales, Nadine Girault, a expliqué que le Québec n’a pas exclu la possibilité de faire pression sur l’OIF.

« On a des rencontres avec la Francophonie dans les prochaines semaines et les prochains jours et c’est là qu’on pourra voir si on est mesure de faire pression », a déclaré l’attachée de presse Léonie Bernard-Abel.

Mme Girault pourrait aborder la question ukrainienne lors d’une rencontre ministérielle prévue au cours des prochains jours par les instances de l’organisation.

« Si Mme Girault a à intervenir sur le sujet, c’est clair qu’elle ne restera pas muette, elle va le dire que ça n’a pas de bon sens ce qui se passe en Ukraine parce que c’est ce qu’elle pense fondamentalement », a-t-elle dit.

Selon Mme Bernard-Abel, le Québec n’est pas seul à vouloir dénoncer l’invasion de l’Ukraine.

« On est pas mal tous d’accord sur le fait que c’est inacceptable », a-t-elle dit.

Selon la porte-parole, l’influence de la Russie pourrait refroidir certains pays africains membres de l’OIF à critiquer son opération militaire.

Mme Bernard-Abel a souligné que lors d’un récent vote aux Nations unies sur une résolution dénonçant l’intervention russe, la moitié des pays qui se sont abstenus étaient africains.

« Il y a peut-être au sein de la Francophonie des pays qui ne partagent pas toujours les mêmes valeurs que nous, a-t-elle dit. Le Québec est un contributeur super important au sein de l’OIF et c’est certain qu’on va défendre les intérêts de l’Ukraine, un état qui avait une démocratie. »

Silence gênant

L’ancien secrétaire général de l’Agence de la Francophonie, Jean-Louis Roy, a déploré que l’OIF n’ait toujours pas dénoncé l’invasion de l’Ukraine.

« Le reste des organisations internationales se sont prononcées dans le même sens, y compris le Commonwealth, sauf la Francophonie, a-t-il dit. Il y a quand même quelque chose d’un peu gênant. »

Selon M. Roy, en l’absence de consensus, l’OIF a la capacité de se prononcer contre l’invasion russe, si une majorité de ses membres sont d’accord, quitte à préciser quels pays ne partagent pas cet avis.

« Les consensus en matière de politique internationale, c’est très rare », a-t-il dit.