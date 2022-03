La ministre Petitpas souhaite une Loi sur les langues officielles plus mordante

La ministre Ginette Petitpas Taylor compte donner de nouveaux pouvoirs au commissaire aux langues officielles, y compris celui « d’infliger des sanctions administratives pécuniaires » à des sociétés, comme Air Canada, afin d’assurer le respect des droits linguistiques des Canadiens.

Pour y arriver, elle a déposé le projet de loi C-13 (Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale) mardi, soit plus de 125 jours après avoir été désignée ministre des Langues officielles.

Les sociétés d’État déjà assujetties à la Loi sur les langues officielles qui « exercent leurs activités dans le domaine des transports » et « offrent des services aux voyageurs et communiquent avec eux » pourront se voir infliger d’une « sanction administrative pécuniaire » d’un montant ne pouvant excéder 25 000 dollars, peut-on lire dans le document de près de 75 pages.

« Les sanctions pécuniaires administratives, c’est un outil qui a été ajouté dans le coffre d’outils », a fait valoir la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, lors d’une conférence de presse à Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse, mardi. « Il y a beaucoup d’autres outils qui ont été ajoutés, comme le pouvoir de médiation, le pouvoir d’ordonnance, et la liste continue », a-t-elle ajouté.

« L’imposition d’une sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la [loi] », ont pour leur part souligné de hauts fonctionnaires dans une séance d’information technique.

Le gouvernement Trudeau s’est gardé d’imposer la maîtrise du français et de l’anglais comme condition d’embauche des patrons des compagnies de la trempe d’Air Canada soumises à la Loi sur les langues officielles. Après s’être dit encore « déçue et fâchée » des propos tenus l’automne dernier par le président et chef de la direction d’Air Canada, Michael Rousseau, selon lesquels il n’avait l’intention d’apprendre la langue française en raison de son emploi du temps chargé, Ginette Petitpas Taylor a indiqué vouloir répondre à la principale « préoccupation » des Canadiens, c’est-à-dire d’« avoir un service en français ».

Protection accrue du français

Par ailleurs, le projet de loi C-13 conférera aux travailleurs des entreprises privées de compétence fédérale du Québec, mais aussi « des régions à forte présence francophone » — qui ne sont pas encore identifiées — « le droit d’effectuer leur travail et d’être supervisés en français », « le droit de recevoir toute communication et toute documentation […] en français » ainsi que « le droit d’utiliser des instruments de travail et des systèmes informatiques d’usage courant et généralisé en français ».

Les entreprises privées de compétence fédérale ne peuvent « traiter défavorablement un employé [au Québec] au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français » sauf s’ils sont « capable [s] de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé ».

Le gouvernement fédéral compte offrir le libre-choix aux entreprises privées de compétence fédérale présentes au Québec de mener « leurs communications avec les consommateurs » dans le respect de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale — qui réitère que « les consommateurs au Québec ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue » — ou encore à la Charte de la langue française du Québec.

Les langues de la justice

Le projet de loi C-13 prévoit aussi que « les décisions définitives des tribunaux fédéraux ayant « valeur de précédent » soient « simultanément mises à la disposition du public » en français et en anglais.

Il stipule également qu’à l’instar des autres tribunaux fédéraux, la Cour suprême du Canada devra « veiller à ce que celui qui entend l’affaire [notamment] comprenne le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français ».

D’autres détails suivront…