La Russie commet des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, selon le Canada

Le gouvernement canadien s’adressera à la Cour pénale internationale pour faire reconnaître des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre de la Russie lors de son invasion de l’Ukraine, a annoncé la ministre des Affaires étrangères du Canada.

« Aujourd’hui [mardi], le Canada va faire une requête à la Cour pénale internationale contre la Russie pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre », a déclaré la ministre Mélanie Joly, à Genève en Suisse.

La ministre prenait la parole tôt mardi matin, heure de Montréal. Elle se trouve en Suisse pour une réunion du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

« C’est important pour le Canada de montrer au monde que nous sommes comme tous nos collègues, ici aux Nations Unies, contre toute invasion supplémentaire de l’Ukraine », a-t-elle déclaré en marge de l’événement.

Un procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a évoqué lundi qu’une enquête sur la situation en Ukraine serait menée, examinant de potentiels « crimes de guerre » et « crimes contre l’humanité ». Kiev avait la veille accusé la Russie de planifier un génocide en Ukraine devant une autre instance internationale, la Cour internationale de justice (CIJ) des Nations unies.

Selon des experts cités par l’AFP, ces tribunaux internationaux ne disposent pas d’un mécanisme d’exécution classique pour faire respecter leurs décisions. La CPI n’a pas, par exemple, de forces de police et doit compter sur les États membres pour procéder à des arrestations.

La ministre Joly a ajouté que la version des faits en Ukraine présentée à l’ONU par son homologue russe ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, « est fausse ». « Et c’est pourquoi nous voulons montrer une position commune forte. »

Ses propos ont été tenus peu après les premiers pourparlers entre Moscou et Kiev, lundi. En soirée, un énorme convoi de blindés russes de près de 65 km de long a été aperçu par des images satellites progressant vers Kiev.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a dit lundi avoir « vu des civils être ciblés » par l’opération militaire russe, qu’il a critiquée vertement.

« Le crime de [Vladimir] Poutine est qu’il a choisi d’envahir un pays voisin pacifique et violé la Charte de l’ONU et le principe de souveraineté et d’intégrité territoriale. Le monde ne restera pas immobile à regarder ce qui se passe », a-t-il ajouté.

Le Canada a annoncé lundi de l’aide supplémentaire pour les Ukrainiens, dont la remise d’armes antichars et la priorité de traitement des demandes de visa, ainsi que de nouvelles sanctions imposées à la Russie, qualifiées des « plus sévères jamais imposées » à un pays de cette importance.

- Avec l’Agence France-Presse