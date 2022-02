Le Canada sanctionne à son tour Poutine et son ministre des Affaires étrangères

Justin Trudeau annonce des sanctions contre Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères. Le Canada appuie le retrait de la Russie du réseau bancaire SWIFT. Des sanctions seront aussi appliquées à la Biélorussie.



Le premier ministre assure que le Canada dispose « d’excellents » centres en cybersécurité qui assurent une vigie des attaques informatiques que pourrait recevoir le pays de la part de la Russie.



Environ 2 000 demandes d’immigration de citoyens ukrainiens ont d’ailleurs déjà été approuvées par le gouvernement du Canada, apprend-on.



« Poutine a pris une très mauvaise décision d'envahir un autre pays, parce que la réponse de monde a été ferme, critque et dirigée vers lui », a dit le premier ministre.



Le premier ministre Justin Trudeau tient un point de presse, accompagnée de la vice-première ministre, Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, et du ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit S. Sajjan.

D’autres détails suivront.