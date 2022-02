L’Assemblée nationale adopte une motion unanime de soutien envers les Ukrainiens

L’Assemblée nationale a exprimé d’une seule voix, mercredi, toute sa sympathie pour le peuple ukrainien, qui est sous la menace de la Russie.

Les élus québécois ont adopté à l’unanimité une motion de soutien et de solidarité proposée par le député de Québec solidaire de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla.

La motion invitait l’Assemblée nationale à affirmer «sa solidarité avec le peuple ukrainien, ainsi qu’avec la très nombreuse diaspora présente au Québec, et en particulier à Montréal».

Le Québec compte pas moins de 40 000 personnes d’origine ukrainienne.

Elle l’invitait également à soutenir «le droit du peuple ukrainien de vivre dans un pays en paix, prospère et souverain», et d’exprimer «son souhait d’une résolution pacifique basée sur la négociation».

Avant de passer au vote sur la motion, un député de chaque formation politique a été invité à prendre la parole afin de s’exprimer sur les vives tensions entre l’Ukraine et la Russie.

L’ancienne journaliste devenue députée libérale, Paule Robitaille, a déclaré avoir été témoin en 1991 de l’accession de l’Ukraine à l’indépendance. «C’était la libération d’un poids immense», a-t-elle rappelé.

Aujourd’hui, «la capitale, Kiev, est vibrante d’énergie, branchée sur le monde. [...] Là, je vois tout ce qui se passe puis je me dis, bien, pour combien de temps?» s’est-elle inquiétée.

Le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau, a souligné que le conflit russo-ukrainien arrivait à son paroxysme.

«Il devra nécessairement trouver un dénouement, mais les voies diplomatiques sont nécessaires pour y arriver. Ça doit se faire dans le respect du droit international», a-t-il insisté.

M. Fontecilla est allé plus loin mercredi, en appelant à une réduction «massive» des budgets militaires partout dans le monde. «Nos actions ne doivent jamais être belligérantes», a-t-il dit.

«Le Canada, et le Québec, doivent être un acteur de la paix et non pas jeter de l’huile sur le feu, s’élancer dans une surenchère militariste. C’est cela, le rôle qu’on devrait jouer.»

Une copie de la motion a été envoyée mercredi au ministère des Affaires étrangères du Canada, au consul général de l’Ukraine, ainsi qu’au consul général de la Fédération de la Russie.

Dans une position qui a paru trancher avec celle du député Fontecilla, la ministre des Relations internationales, Nadine Girault, a déclaré: «Nous ne ménagerons rien, aucun effort, afin de préserver la souveraineté de l’Ukraine.»

La ministre n’a pas précisé si le Québec comptait envoyer un quelconque soutien matériel ou financier à l’Ukraine, sinon de dire qu’il offrait «toute sa collaboration» à Ottawa.

«Nous sommes tous outragés par les provocations extrêmes et les violations du droit international qui ont été perpétrées. C’est avec force que nous les condamnons», a-t-elle affirmé.

La veille, le premier ministre François Legault avait déclaré qu’il appuyait fermement la décision du gouvernement fédéral de Justin Trudeau d’imposer à la Russie des sanctions économiques.