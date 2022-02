Un deuxième député libéral critique la gestion de crise de Justin Trudeau

Les critiques du libéral Joël Lightbound à l’endroit de la gestion pandémique du premier ministre ont été reprises publiquement par un premier député. L’élu québécois Yves Robillard a dit partager le malaise éprouvé par son collègue quant au ton clivant adopté par Justin Trudeau.

Joël Lightbound a brisé les rangs mardi pour dénoncer, en conférence de presse, le ton de son gouvernement à qui il a reproché d’avoir « politisé » tout le débat entourant la vaccination en dressant des « généralisations trop larges » et parfois « aussi faciles qu’absurdes ».

« Il a dit exactement ce que plusieurs d’entre nous pensent », a affirmé mercredi Yves Robillard, député de la circonscription de Marc-Aurèle-Fortin à Laval, au média parlementaire The Hill Times. « Je suis d’accord avec tout ce qu’a dit M. Lightbound. »

Ce dernier, qui représente une circonscription de Québec, avait rapporté la veille que « plusieurs » de ses collègues partagent son avis. M. Robillard est le seul pour l’instant à avoir endossé ses commentaires publiquement.

Mais en coulisses, d’autres libéraux ont confié, comme M. Lightbound et M. Robillard, s’inquiéter que le premier ministre rejette du revers de la main toute contestation des mesures sanitaires.

Justin Trudeau martèle depuis des mois que la majorité des Canadiens ont « fait la bonne chose » en se faisant vacciner et ramène les demandes de certains Canadiens qui voudraient voir les mesures sanitaires allégées à une « minorité marginale » représentée par le convoi de camionneurs qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa.

Yves Robillard s’était fait taper sur les doigts, cet hiver, après avoir voyagé au Costa Rica alors que le gouvernement libéral avait déconseillé à ses députés de voyager à l’étranger. Le député a perdu son poste de président du comité parlementaire de la défense. Une décision qu’il a dénoncée, lors de son entrevue avec le Hill Times, en réclamant des excuses au whip du gouvernement, Steven MacKinnon, qui lui a retiré cette fonction qui vient avec une prime de 12 700 $ par année.

Des munitions pour l’opposition

Les conservateurs font leurs choux gras des critiques émises par M. Lightbound et maintenant par M. Robillard. Ils ont passé la période des questions mercredi à évoquer leurs propos pour accuser à leur tour Justin Trudeau de « politiser la pandémie », de « stigmatiser les Canadiens » et de « semer la division » au pays.

L’occupation d’Ottawa par le convoi de camionneurs divise cependant aussi les conservateurs. Quelques députés, notamment le Québécois Pierre Paul-Hus, ont réclamé leur départ. L’Albertain Ron Liepert a ajouté sa voix mercredi. « Nous sommes le parti de la loi et l’ordre et nous ne devrions pas soutenir quelque chose d’illégal », a-t-il affirmé. Sa collègue ontarienne Melissa Lantsman a aussi condamné le « barrage d’infrastructures critiques » comme le Pont Ambassador qui relie Windsor et Detroit ou le poste frontalier de Coutts en Alberta.

La cheffe par intérim du parti Candice Bergen — qui a elle-même rencontré certains manifestants pour leur offrir son appui — a cependant refusé jusqu’ici de les appeler à quitter de leur plein gré. L’ancien chef Andrew Scheer les a quant à lui salués d’un pouce en l’air, dans la rue longeant le Parlement, à son arrivée mercredi.

Le libéral Joël Lightbound disait, mardi, éprouver un « malaise » avec la direction qu’a décidé de prendre son gouvernement. Le ton aurait changé à la veille de la dernière élection, lors de laquelle les libéraux ont fait campagne en promettant d’imposer la vaccination obligatoire aux voyageurs et aux fonctionnaires. M. Lightbound a cité les préoccupations de gens « qui s’inquiètent de ne plus savoir où s’arrête la santé publique et où commence la politique » et dit estimer que « les gouvernements ont tout intérêt à ne pas balayer ces inquiétudes du revers de la main et à ne pas diaboliser ceux qui les expriment ».

Le premier ministre Trudeau a fait valoir, mercredi, que le Parti libéral « a toujours été un parti d’une diversité d’opinions ». M. Lightbound demeure membre du caucus libéral, mais a renoncé à la présidence du caucus québécois.

« Mais on a toujours été clairs aussi : la meilleure façon d’aller de l’avant, c’est d’assurer que le plus grand nombre possible de Canadiens soit vacciné, parce que c’est avec la vaccination qu’on passe à travers cette pandémie », a réitéré une fois de plus M. Trudeau.

À leur sortie de rencontre hebdomadaire du caucus, tous les ministres et députés qui ont accepté de réagir à la sortie de leur collègue ont rejeté les reproches de M. Lightbound. Plusieurs autres libéraux ont cependant refusé de commenter.