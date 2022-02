Régine Laurent donne sa bénédiction à la réforme caquiste de la DPJ

« Le temps presse » pour adopter la réforme caquiste de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), croit Régine Laurent, qui invite tout de même le gouvernement à renforcer le principe phare de son projet de loi.

L’ex-syndicaliste, qui a signé l’an dernier un rapport clé sur l’avenir de la DPJ, témoignait mardi matin dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi nº 15 du ministre Lionel Carmant. Malgré quelques bémols, elle a exhorté les élus québécois à l’adopter « rapidement ».

« Vous nous avez entendus », a-t-elle lancé au ministre Carmant par écrans interposés. « Le projet de loi, évidemment, pourra être bonifié. [Mais] il faut aller rondement », a-t-elle poursuivi.

Le projet de loi 15 vise à faire de l’intérêt de l’enfant « une considération primordiale dans l’application de la […] loi ». Concrètement, il ferait en sorte de modifier les critères de placement dont disposent les juges et les employés de la DPJ afin d’assurer la sécurité et le développement du jeune.

Or, le préambule de la mesure législative rate la cible, a laissé entendre Régine Laurent mardi. En affirmant que l’intérêt de l’enfant est « une » considération, Québec passe outre les conclusions de son rapport, a-t-elle dit.

« Quand on lit ça, ça veut dire que c’est une considération parmi d’autres. Ce n’est pas du tout l’esprit dans lequel nous avons travaillé. Ça doit être “la” considération », a-t-elle souligné à grands traits.

Passage à l’âge adulte

Mardi, l’infirmière de formation a reproché au ministre Carmant de ne pas avoir écouté le rapport Laurent en ce qui a trait au passage à la vie adulte. Le document, déposé en mai 2021, demandait à l’État d’accorder aux jeunes une période de grâce jusqu’à 21 ans pour ceux qui désiraient rester en famille d’accueil.

« En audience, des jeunes nous ont dit : arrêtez d’être une usine à itinérance, a-t-elle lancé. Rester en famille d’accueil, ça permet de ne pas se ramasser dans la rue avec des rêves brisés. »

Le projet de loi prévoit pour le moment permettre aux jeunes placés de partir à la recherche d’un milieu de vie de transition six mois avant l’âge majeur. Mais selon le ministre Carmant, prolonger la période de transition serait un défi législatif.

« Les juristes nous disent que la loi s’applique jusqu’à 18 ans, donc ç’aurait été difficile d’aller jusqu’à 21 ans », a-t-il soulevé.

Le Barreau du Québec, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux feront connaître leur point de vue sur le projet de loi 15 mardi après-midi.

