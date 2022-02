La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, se rallie au gouvernement dans le dossier de l’accès aux données sur les médecins de famille. Elle lui enjoint même d’aller plus loin en mettant en application la loi 20 de l’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette.

Dans un mémoire déposé en commission parlementaire sur le projet de loi 11, mercredi, Mme Leclerc rappelle qu’elle avait elle-même recommandé au gouvernement d’accéder à ces données dans un rapport à l’automne 2020.

L’absence de données, plaidait-elle, empêche le gouvernement d’évaluer l’efficacité des fonds investis chaque année pour convaincre les médecins de prendre en charge plus de patients.

Le ministère devrait en outre avoir accès « à toutes les plages horaire des médecins », stipule son mémoire. D’emblée, l’État doit pouvoir consulter des éléments rattachés à leur rémunération. Sinon, écrit la vérificatrice, il ne lui sera pas possible d’évaluer si les incitatifs financiers offerts aux médecins pour prendre plus de patients fonctionnent. En 2018-2019, ces incitatifs s’élevaient à 350 millions de dollars.

Cette prise de position tranche avec le flot de critiques récemment suscité par le projet de loi 11 auprès de la profession médicale depuis mardi.

Le projet de loi 11 forcerait les médecins de famille à toujours passer par le Guichet d’accès pour ajouter de nouveaux patients. Il permettrait aussi de diversifier les outils de prise de rendez-vous utilisés dans le réseau et donnerait aux gestionnaires locaux un accès inédit à des informations sur les horaires des omnipraticiens.

Mise en application de la loi 20

La question de l’accès aux données est de loin la plus litigieuse du projet de loi. Or selon Guylaine Leclerc, le gouvernement doit aller de l’avant et même aller plus loin.

Elle recommande dès lors au ministre de la Santé, Christian Dubé, d’appliquer la loi 20, adoptée par le gouvernement Couillard en 2015, dont l’application a été suspendue par une entente entre le gouvernement et la Fédération des omnipraticiens du Québec. Cette loi forcerait les médecins à prendre en charge plus de patients en leur imposant des sanctions s’ils ne le font pas.

« Le projet de loi no 11 est une continuité du projet de loi 20 », stipule le mémoire. « Il vise entre autres à répondre à des recommandations formulées dans notre rapport de 2020, notamment à celle d’obtenir des données de qualité afin d’évaluer l’accès aux médecins de famille. Cependant, l’entrée en vigueur des articles de la loi découlant du projet de loi no 20 demeure un préalable ».

Près d’un million de Québécois sont actuellement en attente d’un médecin de famille au guichet d’accès, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux.

D’autres détails suivront.