La grande région de Montréal réclame plus d’argent pour le logement et le transport collectif

Québec doit augmenter le financement pour la construction de logements et se porter au secours des transports collectifs durement affectés par la pandémie de COVID-19, estime la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). En prévision du dépôt du budget du gouvernement Legault attendu en mars, la CMM demande notamment à Québec de rééquilibrer le financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Le mémoire déposé lundi par la CMM, qui regroupe 82 villes de la grande région de Montréal, dans le cadre des consultations prébudgétaires fait état du manque criant de logements sociaux et abordables au moment où 30 000 ménages attendent toujours pour avoir accès à une place dans un HLM. Il accorde aussi une grande part aux préoccupations des villes en matière de transport collectif. La mairesse Valérie Plante, qui préside la CMM, évoque la nécessité de « mesures fortes pour contribuer à la relance verte et inclusive de la région métropolitaine de Montréal, qui regroupe 50 % de la population, des emplois et du PIB du Québec ».

La CMM demande notamment à Québec d’accorder 350 millions de dollars supplémentaires pour permettre la livraison rapide de quelque 2500 unités AccèsLogis déjà prévues avant 2019 sur le territoire de l’agglomération montréalaise. Elle souhaite aussi que Québec prévoie un financement pour la construction d’au moins 3000 logements sociaux par année pendant 10 ans. Elle demande aussi que le gouvernement soutienne financièrement les organismes tels que les offices d’habitation, les coopératives et les OBNL d’habitation afin que 9000 propriétés ou logements abordables supplémentaires soient rendus disponibles chaque année également sur 10 ans. Un montant d’un milliard de dollars serait aussi requis pour la réhabilitation des 14 000 HLM barricadés ou en mauvais état dans toute la grande région de Montréal.

Les transports collectifs en crise

Si Québec veut vraiment décongestionner la grande région de Montréal, il doit venir en aide aux organismes de transport, qu’il s’agisse de l’ARTM, créée il y a près de cinq ans pour gérer le développement des transports dans la région, ou des sociétés de transport telles que la Société de transport de Montréal (STM), la Société de transport de Laval (STL) et le Réseau de transport de Longueuil (RTL) qui ont vu leur achalandage dégringoler avec la pandémie de COVID-19.

Québec a déjà consenti des sommes importantes pour aider l’ARTM, mais il en faudra davantage pour la sortir de la crise, fait valoir la CMM. Elle réclame ainsi une compensation de 275,4 millions pour l’ARTM afin de combler le manque à gagner attribuable au report, par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), de la perception de la taxe sur l’immatriculation entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022. « Le gouvernement doit s’assurer que la SAAQ soit en mesure de percevoir, comme convenu, dès janvier 2023, la taxe d’immatriculation des véhicules », souligne la CMM dans son mémoire.

Le gouvernement provincial doit aussi accorder une aide supplémentaire à l’ARTM, car les 100 millions accordés à l’automne dernier sont insuffisants pour combler le manque à gagner qui pourrait atteindre 214 millions en 2022, rappelle la CMM. Les villes souhaitent par ailleurs que le gouvernement devance à 2023 son échéancier visant à diversifier les sources de financement des transports collectifs, dont les revenus reposent essentiellement sur les recettes des usagers et les contributions des municipalités et du gouvernement. Le chantier mis sur pied en 2019 à cet effet avait d’ailleurs identifié plusieurs mesures en place ailleurs au Canada ou à l’étranger, comme l’implantation d’une tarification kilométrique, des péages ou des tarifs liés à la possession ou l’utilisation de véhicules électriques ou de vélos, rappelle la CMM.

Le gouvernement doit se préoccuper des coûts engendrés par l’étalement urbain pour les municipalités de la CMM en lien avec la mise en place et l’entretien du réseau routier et des infrastructures de transport en commun, souligne le mémoire. La CMM évoque ainsi un montant de 4,9 millions qui devrait être versé à l’ARTM pour compenser ces coûts supplémentaires.

Le mémoire de la CMM aborde également les enjeux de protection des milieux naturels et les villes de la grande région de Montréal réclament 100 millions sur cinq ans pour la création d’un réseau de parcs métropolitains avec l’acquisition de milieux naturels.