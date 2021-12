Quelques heures après avoir restreint ses propres activités, le gouvernement du Québec s’apprête à annoncer lundi de nouveaux resserrements des mesures sanitaires devant la flambée des cas de COVID dus au variant Omicron.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a convoqué une conférence de presse où il exposera les nouveaux plans du gouvernement, en début d’après-midi.

Les bars, les restaurants et les écoles sont dans la mire du gouvernement à l’heure actuelle, a-t-on appris de source bien informée. Des scénarios sont sur la table, mais il n’a pas été possible d’avoir plus de précisions.

Pour les écoles primaires, des modifications au calendrier prévu sont étudiées. Au secondaire, le retour en classe a été repoussé au 10 janvier.

Une analyse des effets de cette décision est en cours afin d’évaluer l’impact sur les opérations de vaccinations et la distribution de tests rapides prévus dans chaque établissement.

Aucun changement n’était sur la table, lundi matin, concernant le nombre de personnes autorisées aux rassemblements privés des Fêtes, qui a été ramené de 20 à 10 la semaine dernière.

Par ailleurs, le premier ministre François Legault recevra lundi après-midi, après la conférence de presse de M. Dubé, les plus récentes projections des experts du gouvernement en ce qui a trait au nombre de cas et aux hospitalisations.

Dimanche soir, le gouvernement a annoncé la suspension des activités de ses ministres en raison de la hausse rapide des cas de COVID et des hospitalisations.

Plus de détails suivront