Ottawa présente des excuses publiques aux membres des Forces armées canadiennes

Les membres des Forces armées canadiennes ont suspendu lundi, sur le coup de 13 heures, leurs activités non opérationnelles afin de tourner leur regard vers l’écran de leur ordinateur ou de leur téléphone portable pour y voir la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, le chef d’état-major de la Défense, Wayne Eyre, et la sous‑ministre de la Défense nationale, Jody Thomas, présenter tour à tour des excuses publiques aux personnes « affecté [e] s par l’inconduite sexuelle et la discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle » ayant gangrené le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes.

La ministre Anita Anand, le général Wayne Eyre et la sous-ministre Jody Thomas ont offert des excuses aux membres, actuels et anciens, respectivement au nom du gouvernement du Canada, des Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense nationale, et ce, près de sept ans après la publication du rapport Deschamps sur la « culture sous-jacente de la sexualisation » au sein des Forces armées canadiennes : une culture « hostile aux femmes et aux LGTBQ et propice aux incidents graves que sont le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle ».

« Un changement culturel s’impose donc. Il ne suffit pas de revoir les politiques ou de répéter le mantra de la “tolérance zéro”. Les dirigeants doivent reconnaître que l’inconduite sexuelle est un problème grave et bien réel pour les Forces armées canadiennes et qu’ils doivent y voir personnellement, directement et de façon soutenue », avait soutenu l’ex-juge de la Cour suprême du Canada Marie Deschamps en mars 2015 dans la foulée de son « examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes.

Mme Anand, M. Eyre et Mme Thomas avaient reconnu, le 29 novembre dernier, le « tort » causé par leur « échec collectif à bâtir une culture inclusive et exempte de ces comportements inacceptables en milieu de travail ».

Il y a « encore beaucoup de travail à faire pour créer un changement de culture positif et durable » au sein de l’Équipe de la Défense afin que tous ses membres puissent « être traités de façon équitable dans un milieu de travail où ils se sentent en sécurité et à l’abri de toute forme de harcèlement et de discrimination », estiment-ils.

D’autres détails suivront…