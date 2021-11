Le variant Nu met Québec sur ses gardes

« Très inquiet » devant la montée du variant Nu, François Legault demande à Ottawa de suspendre les vols en provenance de l’Afrique du Sud.

« On ne peut pas prendre la chance que ce variant-là arrive d’Afrique du Sud et rentre au Québec, a soutenu le premier ministre lors d’une mêlée de presse à Montréal. C’est vraiment très inquiétant. » Le variant Nu du virus causant la COVID-19, d’abord observé en Afrique du Sud, représenterait un risque de contagion très élevé.

Jeudi, les autorités sanitaires sudafricaines avaient alerté le monde des risques d’une nouvelle vague pandémique.

« On a la confirmation que c’est déjà en Belgique. Nous, on a demandé au gouvernement fédéral d’interdire les vols, puis les passagers, qui sont passés en Afrique du Sud », a indiqué le premier ministre Legault, vendredi.

Malgré le spectre du variant Nu et la hausse des cas au Québec, l’élu de la Coalition avenir Québec « espère de tout cœur » qu’il pourra autoriser les rassemblements pendant les Fêtes. « Je veux prendre une semaine ou deux » avant de prendre une décision, a-t-il dit.

Plus tôt dans la journée, le premier ministre ontarien, Doug Ford, avait lui aussi exigé du fédéral qu’il restreigne l’arrivée de vols non essentiels en provenance d’Afrique du Sud. « Nous ne pouvons pas répéter les erreurs qui ont permis aux variants Alpha et Delta d’entrer dans ce pays », avait fait valoir l’élu par voie de communiqué de presse.

À Ottawa, le Parti conservateur fédéral et le Bloc québécois ont exhorté le gouvernement de Justin Trudeau à imiter les pays de l’Union européenne, qui ont convenu, vendredi, de suspendre tous les vols en provenance d’Afrique du Sud et de six autres pays d’Afrique australe.

« Les leçons tirées au début de la pandémie doivent diriger nos actions actuelles. La prise immédiate de mesures temporaires pour protéger nos frontières permettra d’assurer la sécurité des Canadiens et de protéger notre économie », a soutenu le chef conservateur Erin O’Toole dans un communiqué.

Les aéroports canadiens n’accueillent pas de vols directs en provenant d’Afrique du Sud. Les voyages entre le Canada et le pays sont marginaux. Vendredi, l’Europe faisait état d’un premier cas, en Belgique.

D’autres détails suivront.