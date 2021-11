Croissance économique et lutte aux changements climatiques au coeur du discours du Trône

La gouverneure générale, Mary Simon, a ouvert mardi après-midi la première session de la 44e législature du Parlement en résumant les « priorités » des Canadiens, qui, selon elle, sont « claires ». Ils aspirent à « une économie plus résiliente et un avenir plus propre et plus sain pour tous nos enfants », a-t-elle fait valoir dans un discours prononcé principalement en anglais (78 % ou 2290 mots), mais aussi en français (19 % ou 562 mots) et en inuktitut (3 % ou 98 mots).

La première gouverneure générale autochtone du Canada a foulé mardi après-midi des dizaines de mètres de tapis rouge tantôt uni, tantôt agrémenté de feuilles d’érable vertes, jaunes et bleues avant de faire son entrée dans la Chambre du Sénat. Le juge en chef de la Cour suprême Richard Wagner, vêtu d’un manteau rouge bordé d’hermine, et une vingtaine de sénateurs l’attendaient.

Après l’arrivée de députés, Mary Simon a plaidé pour la construction d’un « Canada durable et solidaire », plus de deux mois après le scrutin du 20 septembre dernier. Celui-ci s’était soldé par l’élection de 160 libéraux, 119 conservateurs, 32 bloquistes, 25 néodémocrates et deux verts. « Les Canadiens ont fait un choix démocratique. Ils ont indiqué clairement la voie à suivre : les parlementaires doivent travailler ensemble pour en finir avec la pandémie et trouver des solutions audacieuses et concrètes pour relever les autres défis », a-t-elle soutenu.

La nécessité de « faire croître une économie qui profite à tous », de « lutter contre les changements climatiques », de « poursuivre la réconciliation », en plus de « s’assurer que nos collectivités soient sécuritaires, saines et inclusives » figurent parmi ces « autres défis » que le Canada doit surmonter. « Le début de la décennie a été extrêmement difficile, mais le temps de rebâtir est arrivé », a-t-elle dit, appelant les parlementaires à « mise [r] sur la collaboration et [à s’]écoute [r] les uns les autres ». « Les Canadiens s’attendent à ces résultats. Ils en ont besoin. »

Tout en soulignant que « la priorité absolue » du Gouvernement et du Parlement demeure le « contrôle » de la pandémie de COVID-19, Mary Simon a réaffirmé la volonté du premier ministre Justin Trudeau d’imposer des normes nationales aux provinces en matière de santé. Ottawa est décidé à « renforcer » les soins de longue durée et les services de santé mentale en « travaill [ant] avec les provinces et les territoires ».

Freiner l’inflation

Le gouvernement canadien poursuivra la lutte contre l’augmentation du coût de la vie en priorisant la construction de logements, dont des logements abordables, et des places dans des services de garde d’enfants. « Investir dans des services de garde abordables, ou dans le logement, ne profite pas uniquement aux familles. Cela fait croître toute l’économie. Comme l’immigration », a déclaré Mary Simon, notant au passage que le gouvernement Trudeau « continuera d’augmenter l’immigration ».

Lutte contre les changements climatiques

La gouverneure générale a aussi repris le discours selon lequel il est « temps » d’« aller plus vite vers une électricité complètement carboneutre », notamment en plafonnant et réduisant les émissions de gaz à effet de serre des secteurs pétrolier et gazier et en obligeant la vente de véhicules zéro émission.

Contrôle des armes à feu

La vice-reine a fait écho au désarroi éprouvé par la population montréalaise face à la flambée de violence par arme à feu, et ce, moins de 10 jours après le meurtre par balle de Thomas Trudel, 16 ans, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Près de 600 armes ont été saisies par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) depuis le début de l’année 2021.

La représentante du monarque Élisabeth II au Canada a rappelé que le gouvernement fédéral donne les coudées franches non seulement aux municipalités, mais également aux provinces pour resserrer le contrôle des armes de poing sur leur territoire. « Le gouvernement a pris des mesures importantes comme la vérification des antécédents à vie. Le gouvernement introduira maintenant des mesures comme le rachat obligatoire des armes d’assaut déjà interdites », a indiqué Mary Simon.

Le gouvernement est également décidé, selon les notes sous ses yeux, à déployer un « plan d’action national de dix ans sur la violence fondée sur le sexe » et une nouvelle « stratégie de lutte contre le racisme ». « Lorsqu’une personne, dans notre pays, est ciblée en raison de son genre, de la personne qu’elle aime, de son origine, de la façon dont elle prie, de la langue qu’elle parle ou de la couleur de sa peau, nous sommes tous affaiblis », a fait valoir Mary Simon.

Réconciliation entre les autochtones et les non autochtones

Mary Simon a aussi réitéré la volonté du gouvernement du jour de favoriser la réconciliation avec les nations autochtones en « transform [ant] la culpabilité qui nous accable en actions concrètes… actions en faveur de la réconciliation ». « La réconciliation n’est pas un geste ponctuel assorti d’une échéance. La réconciliation est le cheminement de toute une vie vers la guérison, le respect et la compréhension », a-t-elle souligné.

Ottawa érigera un monument national à la mémoire des survivants des anciens pensionnats autochtones, en plus de désigner un « interlocuteur spécial », qui sera chargé de « faire avancer la justice », peut-on aussi lire dans le discours du Trône.

D’ailleurs, Mary Simon avait pris soin de reconnaître le « territoire non cédé du peuple algonquin Anichinabé » sur lequel les députés et sénateurs se trouvent au parlement. « Cette reconnaissance du territoire n’est pas une simple déclaration symbolique. Elle fait partie de notre véritable histoire », a-t-elle fait valoir, avant de proposer un « petit exercice » aux parlementaires. « Cherchez la vérité et apprenez à connaître les réalités du quotidien des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. »

Retour du Canada sur la scène internationale ?

D’autre part, la gouverneure générale a affirmé la volonté du gouvernement libéral de renforcer sa présence dans « des coalitions, des organisations et des partenaires internationaux », particulièrement « dans la région indopacifique et dans l’ensemble de l’Arctique ». Le Canada plaidera pour la « préservation » et l’« expansion » des « échanges commerciaux ouverts et fondés sur les règles », a indiqué Mary Simon, tout en précisant qu’« un monde en changement exige l’adaptation et l’accroissement de la diplomatie ». « Devant la montée de l’autoritarisme et la lutte entre les grandes puissances, le Canada doit renforcer la paix et la sécurité à l’international, l’État de droit, la démocratie et le respect des droits de la personne », a soutenu Mme Simon.

D’autres détails suivront.

Avec Marie Vastel