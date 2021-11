Joe Biden ne rassure pas Justin Trudeau quant au ​protectionnisme américain

Justin Trudeau n’obtiendra visiblement pas les assurances qu’il espérait de la part du président américain, Joe Biden, en ce qui a trait au crédit d’impôt proposé par le Congrès pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Si le premier ministre canadien est venu à Washington pour marteler que la mesure protectionniste nuirait à l’économie canadienne et violerait l’entente de libre-échange entre les deux pays, M. Biden a semblé repousser à plus tard toute exemption possible pour le Canada.

« Nous allons parler de cela », s’est contenté de répondre le président, au sujet du contentieux qui est en train de prendre de l’ampleur entre les deux gouvernements.

Dans les minutes précédant sa rencontre bilatérale avec Justin Trudeau, Joe Biden a fait valoir que le projet de loi n’avait même pas encore été adopté au Congrès et qu’il ignorait toujours la forme finale que prendrait la proposition.

Le président estime-t-il qu’il pourrait trouver un terrain d’entente avec M. Trudeau sur cette question, que les Canadiens ont qualifiée de potentiel « enjeu dominant » dans la relation Canada-États-Unis ? « La réponse, c’est que je ne le sais pas », a laissé tomber M. Biden, dans le bureau ovale. « Je ne sais pas ce qui sera devant nous, bien franchement, lorsque cela deviendra loi. Alors nous en parlerons à ce moment-là », a-t-il tranché, en semblant écarter toute possible résolution lors de ses pourparlers avec Justin Trudeau jeudi.

De nombreux plaidoyers contre le protectionnisme

Le premier ministre canadien est à Washington pour le sommet des leaders nord-américains, qui réunira en fin de journée M. Trudeau, M. Biden et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

En marge de ce sommet, Justin Trudeau et ses ministres ont multiplié les rencontres avec des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, démocrates et républicains, afin de leur faire valoir que le crédit d’impôt à l’étude au Congrès nuirait non seulement à l’industrie automobile canadienne mais aussi à l’industrie américaine, puisque les deux sont profondément intégrées. Le premier ministre leur aurait en outre affirmé que la mesure protectionniste violerait le nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), selon le compte rendu de ces discussions qu’a livré la vice-première ministre Chrystia Freeland.

Aux côtés du président Biden jeudi — et devant les caméras —, M. Trudeau s’est montré plus diplomate, arguant simplement que le Canada et les États-Unis ont été « très alignés » sur une panoplie d’enjeux notamment « de relancer nos économies pour la classe moyenne […] de façon inclusive et juste ».

Le président Biden, lui, a malgré tout rapporté que sa relation avec le Canada était « la plus facile » et « l’une des meilleures ».

Pendant que la délégation canadienne dénonçait haut et fort les mesures protectionnistes des Américains à Washington, mercredi, le président Biden se trouvait dans une usine automobile de Detroit pour vanter son plan de relance, y compris le fameux crédit d’impôt qui n’encouragerait que l’achat de véhicules électriques fabriqués aux États-Unis.

M. Trudeau s’est également entretenu avec le président López Obrador en matinée. Ce dernier rencontrera à son tour le président Biden, avant que les trois dirigeants se retrouvent pour le sommet des « 3 amigos ». Entretemps, M. Trudeau rencontrera également la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris.