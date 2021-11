Marie-Josée Savard concède la victoire à Bruno Marchand

La candidate défaite à la mairie de Québec Marie-Josée Savard a finalement concédé la victoire à son rival Bruno Marchand, lundi matin, après une lutte très serrée.

Mme Savard avait pourtant été déclarée élue avec une majorité confortable en début de soirée dimanche. Mais vers 21h30, l’écart entre les deux meneurs s’est rétréci, jusqu’à ce que M. Marchand déjoue les projections. Deux heures plus tard, le chef de Québec forte et fière (QFF) a devancé sa rivale par à peine 840 voix.

«Équipe Marie-Josée Savard félicite M. Bruno Marchand pour sa victoire lors de l’élection pour la mairie de Québec et tous les candidats élus au poste de conseiller municipal, a mentionné l’équipe de campagne de la candidate par voie de communiqué. Nous sommes fiers de voir que 10 candidats de notre équipe ont reçu la faveur des citoyens dans leur district respectif. Nous les félicitons pour ce bel accomplissement et leur souhaitons un mandat où les réalisations seront nombreuses et l’écoute toujours au rendez-vous. Ils pourront compter sur le support et l’accompagnement de Marie-Josée Savard pour la suite des choses.»

Plus de détails suivront.