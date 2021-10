Le Canadien a commis «une erreur», constate Lafrenière

Le Canadien a vraisemblablement commis « une erreur » en attribuant une reconnaissance aux Mohawks sur le territoire de Montréal dans un message diffusé pour la première fois samedi dernier au Centre Bell, constate le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.

Cette décision du club de hockey montréalais a suscité une controverse quant aux droits réels détenus par cette communauté autochtone.

Dans un bref point de presse dans un corridor de l’Assemblée nationale, M. Lafrenière a souligné que les avis divergent à ce sujet.

« C’est important de reconnaître que les Premières Nations et les Inuits étaient ici avant nous, c’est vrai, que présentement on cohabite ensemble, a-t-il dit avant de se rendre au conseil des ministres. On embarque dans un débat d’historiens qui ne s’entendent pas alors c’était peut-être une erreur. »

M. Lafrenière laisse au club de hockey la décision de modifier ou non ce message, qui doit précéder désormais chacun des matchs disputés à Montréal.

« Spécifiquement pour Montréal on ne s’entend pas historiquement qui était là en premier, c’est là que ça devient compliqué », a-t-il dit.

Dans un communiqué diffusé samedi, le club de hockey montréalais avait annoncé sa décision.

« À compter du match d’ouverture à domicile du 16 octobre, les Canadiens de Montréal présenteront un message de reconnaissance territoriale avant chaque match à domicile, en l’honneur des contributions passées, présentes et futures des peuples autochtones », indiquait le communiqué.

Cette initiative s’inscrivait dans une stratégie plus large pour reconnaître les communautés autochtones et prévoyait la lecture de ce message avant chaque partie.

« Les Canadiens de Montréal souhaitent reconnaître les Kanien’keha : ka, également connus comme la Nation Mohawk, pour leur hospitalité sur le territoire traditionnel et non cédé où nous sommes réunis aujourd’hui, », selon le communiqué.

Plus de détails suivront.