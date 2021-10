Sue Montgomery plaide pour la scission de son arrondissement en deux

La cheffe du parti Courage, Sue Montgomery, entend militer auprès du gouvernement du Québec pour obtenir la scission de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce en deux arrondissements, dont elle réclame également une augmentation du financement.

La mairesse de l’arrondissement le plus populeux de la métropole a présenté mercredi les grandes lignes de la plateforme de son nouveau parti Courage, au sein duquel elle se présente pour briguer un nouveau mandat au même poste, en prévision du scrutin municipal de novembre.

Mme Montgomery fait valoir que la demande de séparer cet arrondissement de plus 166 500 habitants en deux lui a été formulée à maintes reprises dans les dernières semaines lors de ses opérations de porte-à-porte, tant dans Côte-des-Neiges que dans Notre-Dame-de-Grâce. Questionnée en marge d’une conférence de presse tenue dans un parc situé en face du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, l’élue, qui a été éjectée du caucus de Projet Montréal en janvier 2020, a fait valoir que ces deux quartiers, qui concentrent 10 % des Montréalais, ont des réalités culturelles, démographiques et économiques bien différentes.

« Les résidents dans les deux districts disent que ça n’a aucun sens que Côte-des-Neiges et [Notre-Dame-de-Grâce] soient ensembles. Alors, c’est mieux et ce sera plus facile de gérer si ce sont des arrondissements distincts avec un conseil chaque », a-t-elle affirmé. Elle assure cependant qu’il n’y a pas « d’animosité » entre ces deux quartiers. « Il n’y a juste pas de connexion naturelle », a-t-elle lancé.

Convaincre Québec

La création d’un nouvel arrondissement relève toutefois de Québec. Mme Montgomery a ainsi indiqué qu’elle entend discuter avec les différents partis provinciaux, en prévision des élections provinciales de 2022, pour tenter de les convaincre de la pertinence de sa demande.

« On va parler avec tous les partis pour faire un argument pour diviser l’arrondissement en deux », a dit Mme Montgomery, qui était en compagnie pour l’occasion de ses cinq candidats.

Mme Montgomery n’a pas voulu s’avancer à savoir quel secteur de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce elle préférerait diriger, si cet arrondissement était effectivement scindé en deux.

Plus de détails suivront.