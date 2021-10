Le gouvernement s’apprête à annoncer de nouveaux allégements en faveur des restaurants et bars du Québec.

Aucun détail précis n’a encore été révélé mais deux sources gouvernementales ont confirmé l’imminence de cette annonce.

Selon les informations obtenues, le scénario retenu prévoit notamment une augmentation du nombre de clients autorisés dans les établissements. Les bars et restaurants pourraient également rétablir leurs heures d’affaires habituelles.

La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec a envoyé une note à ses membres, obtenue par Le Devoir. Le document décrit les assouplissements attendus en précisant que le gouvernement les annoncera jeudi après-midi, en prévision d’une entrée en vigueur le 1er novembre.

L’heure de fermeture sera rétablie à 3 h. Les salles pourront être remplies à pleine capacité à la condition qu’une distance d’un mètre demeure entre les tables.

D’autres mesures spécifiques aux partys de Noël seront annoncées par la suite.

De son côté, la Nouvelle association des bars du Québec confirme être en discussions avec Québec depuis une semaine.

« On nous a confirmé des bonnes nouvelles pour début novembre, des allégements spécifiques aux heures d’ouverture et aux capacités d’accueil des établissements », indique son président, Pierre Thibault, sans pouvoir donner plus de détails à ce sujet.

Plus de détails suivront