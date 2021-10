Québec octroie une hausse de salaire immédiate aux éducatrices qualifiées en petite enfance

D’ici à ce que les négociations avec les éducatrices en service de garde aboutissent, Québec bonifie leur rémunération « jusqu’à 17 % », à condition qu’elles travaillent 40 heures par semaine.

La hausse, annoncée jeudi matin par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, est liée au rehaussement des heures de travail que propose Québec dans le cadre de ses négociations avec les syndicats. Actuellement, les semaines de travail des éducatrices sont de 32 à 36 heures, ont déjà souligné les syndicats qui les représentent.

Les éducatrices qualifiées qui ne travaillent pas 40 heures par semaine recevront, quant à elles 12 % d’augmentation. Celles qui sont non qualifiées auront aussi accès à des hausses, mais ces dernières seront amputées de 3 %. L’offre de Québec s’applique aux éducatrices en Centres de la petite enfance (CPE) et en garderies subventionnées.

« On ne peut pas, on ne peut pas attendre la fin des négociations, encore six mois par exemple, avant de vous offrir de meilleures conditions salariales », a lancé le ministre Lacombe aux éducatrices.

Une « urgence » d’agir

Avant lui, Mme LeBel avait annoncé son intention de mettre en œuvre, « dès maintenant », les paramètres salariaux de l’offre qui a été présentée en juillet dernier aux éducatrices. Il y a une « urgence et une nécessité d’agir dès maintenant pour attirer et retenir les éducatrices dans le réseau », a-t-elle fait valoir.

À l’heure actuelle, une éducatrice qualifiée en CPE gagne 19 $ l’heure au premier échelon et jusqu’à 25,18 $ l’heure au dixième et dernier échelon. La ministre LeBel affirme que l’offre gouvernementale porterait la rémunération à 21,38 $ au premier échelon et à 28,31 $ au dixième et dernier échelon.

« Le salaire actuel, force est de constater qu’il n’attire pas de nouvelles éducatrices dans le réseau, pas plus qu’il ne contribue à les retenir », a-t-elle aussi affirmé.

À quelques reprises, les ministres ont souligné que la volonté du gouvernement de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance était tributaire de l’attraction et de la rétention du personnel. « L’accès aux CPE, aux places existantes, le développement de nouvelles places est compromis présentement par la pénurie d’éducatrices », a notamment déclaré Mme LeBel.

Mercredi, la présidente du Conseil du trésor avait défendu son offre aux syndicats. « J’ai toujours dit que j’étais prête à discuter de cette offre-là et de voir jusqu’où on pouvait trouver un terrain d’entente », a-t-elle lancé 24 heures plus tard. Elle a ensuite demandé aux chefs syndicaux « de faire un effort et de venir discuter des paramètres salariaux ». « À un moment donné, il faut qu’on avance », a-t-elle déclaré.

Sur le terrain, les grèves dans les CPE se sont par ailleurs poursuivies jeudi. Après les éducatrices de la CSQ mardi et mercredi, c’était au tour des intervenantes rattachées à la Fédération de la santé et des services sociaux (CSN) de débrayer.

Il ne s’agit pas d’une grève tournante par régions, comme cela avait été le cas pour celles de la CSQ. Dans leur cas, il s’agit de la deuxième et de la troisième journée d’un mandat de 10 jours de grève.