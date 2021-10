Projet Montréal promet la baignade l’été prochain à la Promenade-Bellerive

Après deux ans de tests de la qualité de l’eau concluants, Projet Montréal promet d’assurer l’accès au fleuve de manière permanente au parc de la Promenade-Bellerive.

« On voit déjà des pêcheurs qui s’activent et des gens qui s’y trempent un ou deux orteils. Mais on a envie que ce soit agréable et plus sécuritaire », a affirmé la cheffe de Projet Montréal Valérie Plante en conférence de presse dimanche matin.

Situé dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, cet espace aura dès l’été prochain une aire de baignade délimitée, une surveillance par des sauveteurs durant la journée, ainsi que des tests réguliers de la qualité de l’eau. Un café et une buvette doivent en outre y être ajoutés, a promis ce parti.

Le parc de la Promenade-Bellerive est « le joyau de l’Est », a ajouté Pierre Lessard-Blais, maire sortant de l’arrondissement. Les tests des dernières années ont été « très concluants », défaisant « des mythes sur notre fleuve » et « permettant une baignade tout à fait sécuritaire », a poursuivi M. Lessard-Blais. La qualité de l’eau sera néanmoins vérifiée « en continu », car elle peut varier, notamment lors de grandes pluies.

Il n’y aura cependant pas de plage de sable fin, puisqu’une plage naturelle de gravier et de pierres existe déjà. Les aménagements y seront plutôt « de base », a souhaité l’actuelle mairesse en campagne électorale. Elle a comparé ces futures installations à celles de la Vague à Guy, du côté de LaSalle, où des cabines pour se changer, des toilettes et des escaliers de ciment vers l’eau ont été récemment ajoutés.

Des activités nautiques pourront aussi y être pratiquées, comme la planche à pagaie, le kayak, le canot ou le pédalo. Ce projet de longue date en voie de devenir réalité est « très excitant », a pour sa part déclaré Suzie Miron, conseillère du district de Tétreaultville dans le même arrondissement. Plusieurs résidents des quartiers limitrophes fréquentent ce parc, a-t-elle décrit, alors que des aires de repos, des jeux et un marché y cohabitent déjà en période estivale.

« On propose au Montréalais plus d’expériences d’insularité, un caractère auquel je tiens énormément », a insisté Mme Plante.

Deux autres plages ont été inaugurées depuis le début de son mandat à la mairie de Montréal, soit celles de Verdun et de l’Est de l’île. Sur cette dernière, la baignade est cependant interdite en raison de la contamination de sédiments.