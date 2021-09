Québec veut interdire les manifs dans un rayon de 50 m des écoles et hôpitaux

Le gouvernement Legault a déposé jeudi un projet de loi qui vise notamment à interdire les manifestations « en lien avec la pandémie de la COVID-19 » dans un périmètre de 50 mètres des hôpitaux, des écoles et des services de garde.

La pièce législative cherche à empêcher « quiconque de se trouver à moins de 50 mètres » de ces lieux pour « manifester, de quelque manière que ce soit, en lien avec les mesures sanitaires […], la vaccination contre la COVID-19 ou toute autre recommandation relative à la pandémie de la COVID-19 émise par les autorités de santé publique ». Il interdit en outre à quiconque «d’organiser ou d’inciter à organiser une manifestation» de ce genre.

En plus des hôpitaux, des écoles et des services de garde, le projet de loi cible les manifestations à proximité de tous les établissements de santé et de services sociaux, mais aussi des centres de dépistage et de vaccination.

Les mesures du projet de loi « cesseront d’avoir effet lorsque prendra fin l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 », a aussi écrit Québec dans la pièce législative.

Dès jeudi matin cependant, le premier ministre, François Legault, s’est dit prêt à limiter cette période à 30 jours.« On est ouverts à faire des ajustements si c’est nécessaire », a-t-il déclaré. « Ce qui est important, c’est qu’on adopte ça aujourd’hui. Je pense que nos enfants, nos infirmiers et nos patients méritent ça », a-t-il aussi affirmé.

Le projet de loi prévoit des amendes allant de 1000 à 6000 $ pour les manifestants. Ces montants passent de 2000 à 12 000 $ pour quiconque « menace ou intimide une personne qui se rend [dans les lieux visés], tente d’y accéder ou en sort ». Il prévoit aussi qu’un juge de la Cour supérieure puisse accorder une injonction pour empêcher «tout acte contraire» aux dispositions prévues dans le texte législatif.

Mercredi, les trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale ont offert leur collaboration au gouvernement pour l’adoption de son projet de loi. La députée indépendante Claire Samson, qui a rejoint le Parti conservateur, a quant à elle exprimé plusieurs réserves.

Mme Samson s’est dite inquiète de la durée de l’application de la loi. Elle a aussi dit croire que Québec cherche à faire en sorte que «les gens obéissent aux décisions du gouvernement», puisque les recommandations de la Santé publique ne sont pas publiques.

«Je trouve que c’est une méthode un peu bulldozer. Écoutez, c’est un projet de loi qui a l’intention de limiter la liberté d’expression de certains citoyens. Ce n’est pas une petite affaire», a-t-elle souligné.

Plus de détails suivront.