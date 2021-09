La campagne électorale municipale débute vendredi au Québec

Le festival des pancartes électorales reprendra de plus belle vendredi, alors que débute officiellement la campagne municipale au Québec, tandis que celle au niveau fédéral ne se terminera que lundi.

Les citoyens de 1100 municipalités seront appelés aux urnes le 7 novembre pour choisir leurs élus municipaux.

Les citoyens éligibles, mais « particulièrement les femmes et les jeunes de 35 ans et moins », sont invités à présenter leur candidature, indique l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui dit avoir déployé des campagnes en ce sens afin de favoriser des conseils municipaux plus représentatifs des communautés locales.

L’association de municipalités explique qu’aux élections municipales de 2017, les femmes représentaient 32,4 % des élus, et les jeunes de 18 à 35 ans, 8,3 %.

« C’est en effet d’abord au municipal que les grands enjeux de l’heure, tels que les changements climatiques et la protection de l’environnement, la dématérialisation de l’économie ainsi que l’inclusion et la diversité, ont des impacts directs sur le quotidien des gens », plaide l’UMQ.

Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) indique que toutes les mesures sanitaires en vigueur au moment des élections seront respectées dans les bureaux de vote, dont le port du couvre-visage, la distanciation physique et la désinfection des mains.

Cette année, des bureaux de vote itinérants ne seront pas installés dans les résidences pour personnes aînées et dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), indique le DGEQ, mais il sera possible pour les résidents de voter par la poste.

Le vote postal sera également offert aux personnes qui doivent s’isoler pour respecter les directives des autorités de santé publique, aux personnes qui résident à leur domicile, mais qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé, et leur proche aidant habitant à la même adresse.