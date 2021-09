Erin O’Toole promet un système national de preuve vaccinale

Le chef conservateur Erin O’Toole imite certains de ses adversaires fédéraux en promettant de mettre en œuvre un système national permettant aux Canadiens de prouver qu’ils ont été vaccinés contre la COVID-19.

Cette annonce s’inscrivait dans un certain nombre d’engagements électoraux liés à la pandémie que le leader du Parti conservateur a dévoilés samedi, lors d’un arrêt à Coquitlam, en Colombie-Britannique.

M. O’Toole a déclaré qu’il travaillerait avec les provinces pour concevoir un système national de preuve vaccinale, ajoutant qu’une telle configuration aiderait les Canadiens lors des voyages internationaux.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a aussi réclamé un système national et a critiqué le chef libéral Justin Trudeau pour ne pas en avoir mis un en place plus tôt.

M. Trudeau affirme pour sa part qu’Ottawa certifierait les passeports provinciaux pour les vaccins, mais que cela pourrait prendre un an pour créer un programme fédéral complet.

Erin O’Toole a expliqué qu’il veut que 90 % des résidents admissibles soient vaccinés contre la COVID-19, et s’engage à couvrir les coûts des congés des employés pour recevoir un vaccin, du transport gratuit vers les cliniques de vaccination et d’une stratégie nationale de vaccination de rappel qui ciblerait initialement les aînés et les immunodéprimés.