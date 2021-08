Jagmeet Singh veut s’attaquer à l’évasion fiscale

Le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, s’engage à nouveau à sévir contre les « ultra-riches » qui fraudent le fisc, ou qui l’évitent par des stratagèmes légaux.

Lors d’un arrêt de campagne lundi de l’autre côté du canal Rideau, en face du Parlement, M. Singh a déclaré qu’il se concentrerait sur l’évasion fiscale et éliminerait les échappatoires qui profitent aux milliardaires.

Les néodémocrates veulent mettre un terme aux « traitements de faveur pour les riches » en faisant en sorte, notamment, que l’Agence du revenu du Canada (ARC) applique de façon plus stricte les mesures existantes. Ils veulent aussi améliorer la transparence fiscale des sociétés et plafonner les gains sur options d’achat d’actions qui sont imposés à un taux inférieur.

En 2019, deux rapports distincts, de l’ARC et du directeur parlementaire du budget, ont révélé qu’Ottawa pourrait perdre chaque année jusqu’à 51 milliards de dollars en impôts non perçus à cause de l’évasion fiscale, illégale, et de l’évitement fiscal, légal.

Des chiffres de l’ARC, au début de l’été, ont montré que les récents efforts de l’agence pour lutter contre l’évasion fiscale par les super-riches n’ont abouti à aucune poursuite ou condamnation.

Les libéraux s’engagent eux aussi à sévir contre les stratagèmes fiscaux illicites et à lancer d’ici 2025 un nouveau registre de propriété pour les sociétés à numéro. Les conservateurs promettent quant à eux de réformer l’ARC et de doter l’ombudsman des contribuables du pouvoir d’émettre des ordonnances.