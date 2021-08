Justin Trudeau suivi par des manifestants anti-vaccins

Les manifestants anti-vaccins se font de plus en plus présents en marge de la campagne de Justin Trudeau, au point où il a été obligé de quitter son annonce, mercredi, dans un convoi de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au lieu de son autobus habituel.

Les cris d’une poignée de manifestants étaient bien audibles pendant la durée de son annonce dans le quartier résidentiel tranquille de South Surrey, en Colombie-Britannique. M. Trudeau était dans la cour arrière d’une résidence privée pour y faire une annonce sur la taxation des banques et des compagnies d’assurance, qui, selon lui, devraient payer pour certaines de ses promesses en matière de relance.

« Mon corps, mon choix ! » pouvait-on notamment entendre dans les haut-parleurs d’un des manifestants qui reprennent un slogan proavortement pour s’opposer à la vaccination.

Après l’annonce, quelques individus bloquaient l’autobus de campagne. M. Trudeau est donc sorti de la résidence, marchant d’un bon pas pendant deux blocs de rue et entouré des membres de la GRC et de policiers locaux, pour semer les manifestants qui lui criaient leur mécontentement au sujet de la vaccination obligatoire pour certains employés fédéraux, notamment.

Il est ensuite rentré dans une des quatre voitures du convoi de la GRC et est parti.

Depuis le début de la campagne, des manifestants anti-vaccins se font bien présents sur la tournée libérale, en lui criant des bêtises lors de rassemblements publics ou en tentant de l’enterrer lors de conférences de presse. L’un d’entre eux suit même M. Trudeau à travers le pays. Un homme présent à Hamilton, en Ontario, la veille, était également là à Surrey, mercredi.

L’homme en question n’a pas voulu s’identifier ni dire s’il est financé pour voyager d’une province à l’autre.

Taxer les plus riches

Les libéraux ont trouvé une source de revenus pour financer leurs promesses : taxer les plus riches. S’ils sont réélus, ils prévoient augmenter le taux d’impôt des sociétés payé par les banques et compagnies d’assurance les mieux nanties au pays, mais seulement sur les bénéfices de plus d’un milliard de dollars. Le taux est actuellement de 15 % et passerait donc à 18 %.

Qui plus est, ils établiraient un « dividende de la relance » payé par ces mêmes grandes banques et compagnies d’assurance sur quatre ans. On indique, dans un document d’information fourni par le parti, que « sa répartition entre les institutions concernées sera mise au point en consultation au cours des mois à venir avec le surintendant des institutions financières ».

Les libéraux estiment que ces deux mesures rapporteront au moins 2,5 milliards $ par année pendant quatre ans, à partir de l’année 2022-2023.

Dans un communiqué, M. Trudeau a soutenu que la dernière année et demie a été « extrêmement difficile » pour les Canadiens et qu’il faut « rebâtir le pays en mieux ». C’est pourquoi, dit-il, un gouvernement libéral réélu demandera aux institutions financières, « qui se sont remises plus rapidement et plus vigoureusement que de nombreux autres secteurs, de payer un peu plus ».