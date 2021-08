Le Bloc québécois veut des peines plus sévères pour les féminicides

Le Bloc québécois propose des peines plus sévères pour les crimes liés à la violence familiale, le rapatriement de tous les pouvoirs au Québec en matière de culture, l’inscription des cibles de réduction des gaz à effet de serre dans la loi en plus de taxer davantage les grandes fortunes.

Il s’agit de quelques-unes des promesses contenues dans le programme électoral du parti présenté dimanche aux militants. Fait rare en temps de pandémie, une centaine de délégués étaient réunis en personne dimanche au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe et virtuellement pour adopter le programme. La distanciation physique et le port du masque étaient de mise.

Une seule personne a voté contre après s’être trompée, selon le président d’assemblée, si bien que les propositions électorales du Bloc québécois ont été adoptées à l’unanimité. Un délégué a critiqué le fait qu’il ne soit pas suffisamment axé sur l’indépendance.

« Sans l’idée d’indépendance du Québec, comme vous, je ne serais pas ici », a souligné le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, dans son discours de clôture.

Le programme se décline en trois axes : « pour en finir avec la pandémie », « Québécois par ce que nous sommes » et « Québécois par ce que nous voulons ». Le parti fait de la hausse des transferts en santé son principal cheval de bataille. Le Québec, tout comme les autres provinces, exige une hausse immédiate de 28 milliards $ qui ferait passer la contribution du gouvernement fédéral de 22 % à 35 %.

Il réclame également la suspension de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre sauf pour des secteurs ciblés comme celui de la culture et de l’aéronautique.

Le programme reprend également plusieurs des propositions faites par le parti durant la dernière législature et qui n’avaient pas trouvé écho auprès du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, comme la protection de la gestion de l’offre dans de futurs accords de libre-échange.

Blanchet réplique

Plus tôt dans la journée, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a offert une réplique cinglante dimanche aux libéraux qui l’accusaient la veille de s’approprier leurs réalisations. Les militants du parti sont réunis à Saint-Hyacinthe pour adopter le programme électoral de la formation politique.

« On a vu hier la bataille des bouffons sur les bilans, s’est-il moqué. Ils nous écoutent et ils disent “c’est moi, c’est moi, c’est moi !”. »

«Donc, la nation québécoise, ce sont les libéraux évidemment, a-t-il ironisé. La loi 101 pour les institutions sous juridiction fédérale, c’est Mélanie Joly, bien sûr. Les 50 semaines en assurance emploi, c’est bien sûr les libéraux qui ne veulent rien savoir en haut de 26. Les régimes d’assurance retraite ou l’exclusion de la gestion de l’offre… »

« C’est un bilan qui n’est que le bilan du Bloc ! », s’est-il exclamé, déclenchant une salve d’applaudissements.

Les ministres sortants Mélanie Joly et Pablo Rodriguez avaient accusé M. Blanchet la veille de faire preuve « de déconnexion et d’arrogance » en s’appropriant « les réalisations du gouvernement libéral » et n’ont pas manqué de rappeler que le Bloc québécois est condamné à être dans l’opposition.

« Nous, on arrive avec beaucoup, beaucoup d’autres propositions. Elles vont vivre dans le prochain Parlement et ne vivre que mieux s’il est minoritaire », a répliqué le chef bloquiste.

Le programme électoral du parti doit être adopté par les militants réunis en conseil général. Celui-ci qui se déroule à la fois en personne au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe et virtuellement. Les promesses électorales du Bloc québécois seront axées, entre autres, sur l’environnement, les aînés, les ports de l’Est du Québec, les arts, l’immigration et les régions du Québec.

M. Blanchet s’est attaqué aux conservateurs qui visent plusieurs circonscriptions bloquistes. « Pour l’aide médicale à mourir, M. O’Toole est contre. Il va donner le droit aux médecins qui sont contre d’être contre, mais il n’empêchera pas le Parlement, a-t-il dit d’un ton moqueur. Dans l’avortement, il est pour même si son parti est contre, mais il ne fera rien. »

À la dissolution de la Chambre des communes, le Bloc québécois comptait 32 députés ; les libéraux, 155 et les conservateurs, 119.