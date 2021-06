Le G7 demande une enquête plus poussée sur l’origine du coronavirus en Chine

Le G7 a demandé dimanche une enquête plus poussée de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’origine de la COVID-19 en Chine, à l’issue du sommet des dirigeants des pays industrialisés en Angleterre.

Cette enquête doit être « transparente » et « menée par des experts », ont souligné les dirigeants du G7 dans le communiqué final publié en conclusion du sommet, le premier à se tenir en personne en près de deux ans.



Les dirigeants se sont aussi engagés à accélérer la lutte contre les changements climatiques, avec pour objectif de réduire de 50% leurs émissions de CO2 d'ici 2030 et d'augmenter les financements pour les pays défavorisés.



Le G7 a également apporté son soutien à la tenu des Jeux olympiques de Tokyo, qui avaient été reportés d'un an en raison de la pandémie. Les dirigeants souhaitent que l'événement se tienne « de manière sûre comme un symbole d'unité mondial pour surmonter la COVID-19 », selon le communiqué final.



Plus de détails à venir.