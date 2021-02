Iain Rankin sera le prochain premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Les libéraux de la Nouvelle-Écosse ont élu samedi l’ancien ministre des Forêts, Iain Rankin, comme nouveau chef et prochain premier ministre de la province. Cet été, son prédécesseur, Stephen McNeil, avait annoncé son retrait de la vie politique.

M. Rankin a été élu au deuxième tour du scrutin, obtenant plus de 52 % des points. Il a été préféré à l’ancien ministre du Travail Labi Kousoulis et à l’ancien ministre de la Santé, des Finances et de l’Environnement Randy Delorey.

Le premier ministre du Canada a tenu à féliciter Iain Rankin en soulignant l’importance de bâtir une économie forte et en promettant d’aider la province à faire avancer les dossiers importants.

« C’est en tirant parti de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique, en donnant accès à un Internet rapide et fiable aux communautés rurales et en investissant dans l’énergie propre que nous pourrons créer de nouveaux emplois pour la classe moyenne », a indiqué Justin Trudeau dans un communiqué.

Le premier ministre Trudeau a également remercié Stephen McNeil pour ses nombreuses années de service. « Son leadership et son dévouement envers les Néo-Écossais ont favorisé la croissance économique et permis de bâtir des communautés inclusives », a souligné Justin Trudeau.

La course à la direction avait été lancée au cours de l’été à la suite de l’annonce du premier ministre Stephen McNeil de son retrait de la vie politique.

Environ 8100 délégués ont pris part au scrutin virtuel au cours de la dernière semaine.