La ville de Toronto, de même que celle de Peel, vont être de nouveau confinées, a annoncé le premier ministre ontarien, Doug Ford, en conférence de presse vendredi.

« Avec la recrudescence rapide des cas dans certaines régions, le moment est venu de prendre des décisions difficiles, mais nécessaires, pour protéger nos hôpitaux, nos foyers de soins de longue durée et maisons de retraite ainsi que tous les Ontariens et Ontariennes », a-t-il déclaré.

Ces deux régions, qui étaient en zone rouge, passeront ainsi lundi au palier d’alerte gris, le plus haut du système de couleurs de l’Ontario.

Cela signifie que les rassemblements intérieurs sont interdits, et ceux en extérieur limités à 10 personnes maximum. Les personnes qui vivent seules pourront toutefois avoir « des contacts rapprochés » avec une seule autre personne. Les écoles restent ouvertes, mais les établissements postsecondaires ne devront dispenser que de l'enseignement à distance, à quelques exceptions.

Les commerces non essentiels devront fermer. Ils peuvent toutefois livrer et offrir la collecte sur le trottoir.

Comme au Québec, les restaurants et les bars seront fermés, et les premiers ne pourront offrir que le service au volant, la livraison et les plats à emporter. Les salles de sport, de même que les piscines, vont également fermer.

D’autres détails suivront.