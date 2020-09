Un sommet Ontario-Québec se tiendra mardi et mercredi

Les chefs et certains ministres des gouvernements du Québec et de l’Ontario se rencontreront la semaine prochaine à Mississauga, près de Toronto, afin de discuter de la relance de l’économie dans les deux provinces, qui a été affectée par la crise de la COVID-19.

Un communiqué émis jeudi par le cabinet du chef du gouvernement québécois précise que le premier ministre Doug Ford et son homologue du Québec, François Legault, dirigeront le sommet qui aura lieu mardi et mercredi.

Les deux leaders seront accompagnés de certains de leurs ministres pour le tout premier sommet Ontario-Québec portant sur des priorités communes en matière de relance économique et de santé publique.

Les ministres du Québec qui seront présents sont Eric Girard, des Finances, Christian Dubé, de la Santé et des Services sociaux, Pierre Fitzgibbon, de l’Économie et de l’Innovation, Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable des infrastructures, et François Bonnardel, ministre des Transports.

L’Ontario et le Québec prévoient partager les leçons tirées de la pandémie et travailler de concert pour accélérer la relance économique et la croissance en réduisant les obstacles au commerce international et en faisant la promotion des produits fabriqués en Ontario et au Québec.

Les deux gouvernements entendent aussi prendre la défense des Ontariens et des Québécois auprès du gouvernement du Canada afin d’assurer une aide financière juste, souple et durable pour des enjeux importants tels les soins de santé, les infrastructures et les communications.

Ensemble, l’Ontario et le Québec regroupent plus de 60 % de la population canadienne et ont généré en 2018 un produit intérieur brut (PIB) qui équivalait à plus de 50 % de l’activité économique du Canada.