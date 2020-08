Le fédéral versera 2 milliards $ aux provinces pour faciliter la rentrée scolaire

Le gouvernement fédéral versera 2 milliards $ de plus aux provinces pour les aider à assurer la sécurité des enfants lors de la rentrée scolaire en septembre.

Le premier ministre Justin Trudeau en fera l’annonce mercredi dans une école de Toronto.

Cet argent s’ajoute aux 19 milliards $ que M. Trudeau a déjà promis aux provinces et territoires pour les aider à faire face aux impacts de la pandémie de COVID-19 sur l’économie et le système de santé.

M. Trudeau a informé ses homologues provinciaux de son plan lors d’une conférence téléphonique mardi après-midi.

Des sources bien informées ont confirmé certains détails de ce plan à La Presse canadienne. Ces sources ont réclamé l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à en discuter avant l’annonce.

Le financement sera alloué en fonction du nombre d’élèves dans chaque province et territoire.

L’éducation est une compétence provinciale et les sources ont assuré que M. Trudeau le respecterait entièrement. Les provinces et les territoires pourront dépenser l’argent comme ils l’entendent pour renforcer leurs efforts afin que les écoles puissent rouvrir de la façon la plus sûre possible.