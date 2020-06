Le Canada n'a pas eu de siège au Conseil de sécurité de l’ONU

Le Canada a mordu la poussière et perdu sa campagne pour obtenir un siège non-permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.

La Norvège et l’Irlande ont été élus au premier tour, en se méritant respectivement 130 et 128 votes. Le Canada n’a récolté que 108 voix. Les pays devaient obtenir au moins les deux tiers des appuis des 193 pays membres des Nations Unies pour décrocher l’un des sièges non permanent du Conseil de sécurité — soit 128 votes.

Le Canada faisait campagne depuis quatre ans en vue de décrocher l’un des sièges réservés au « Groupe des pays d’Europe occidentale et autres », pour le mandat de 2021-2022.

Le Canada a fait campagne en vantant sa réputation de négociateur international et ses relations de longue date au sein de plusieurs alliances comme le G7, le G20, mais aussi la Francophonie et le Commonwealth. Cet héritage faisait du Canada le candidat idéal pour participer à la réforme des institutions multilatérales comme l’ONU, plaidait les représentants canadiens depuis des mois.

« Notre participation à bien des enjeux au niveau multilatéral a démontré que le Canada cherche [à être engagé] et continue d’être engagé de façon profonde », a réitéré Justin Trudeau en matinée, en citant certaines des initiatives de son gouvernement depuis cinq ans. « Le siège au Conseil de sécurité c’est un moyen additionnel d’assurer la portée de notre voix, mais nos actions vont continuer quel que soit le résultat dans les jours à venir », avait-il argué.

La délégation canadienne s’était refusée de prédire l’issue du vote secret en début de semaine. Les Canadiens se disaient confiants, mais notaient tous du même souffle que la Norvège et l’Irlande sont très appréciés de la communauté internationale et avaient entamé leurs propres campagnes bien avant le Canada.

Le Canada a dû défendre au fil de sa campagne ses contributions timides à l’aide internationale et aux missions de paix de l’ONU (toutes deux en deçà de celles de ses rivaux dans la course). Une centaine de groupes et d’individus canadiens ont en outre partagé une lettre il y a trois semaines adressée aux 193 ambassadeurs des Nations Unies et qui les sommait de ne pas appuyer la candidature canadienne en raison « de ses positions anti-palestiniennes ».