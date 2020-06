Les anges gardiens demandeurs d’asile veulent un engagement sérieux

Si le mouvement de défense des droits des réfugiés reconnaît « un changement majeur » dans le ton des gouvernements au sujet du statut des demandeurs d’asile qui œuvrent comme « anges gardiens » dans les centres de soins du Québec, c’est un engagement ferme que réclament les militants. Samedi matin, ils étaient donc quelques centaines à manifester en voiture, à vélo ou à pied à Montréal.

Les manifestants se sont à nouveau donné rendez-vous devant le bureau de circonscription du premier ministre Justin Trudeau sur le boulevard Crémazie est. Il s’agissait d’une deuxième manifestation pour le groupe Debout pour la dignité, qui a déjà tenu une caravane de voitures le 23 mai.

Le mouvement réclame qu’un statut spécial soit accordé aux demandeurs d’asile qui combattent la pandémie de la COVID-19 dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que dans d’autres établissements où le manque de main-d’œuvre est criant.

À la suite de la première manifestation et d’une vague d’appuis dans la population, le premier ministre du Québec François Legault a changé d’approche face à ceux qu’il a lui-même qualifiés d'« anges gardiens » prenant soin des aînés. Le premier ministre a demandé que chaque cas soit évalué afin d’accueillir certaines de ces personnes comme des immigrants et non comme des réfugiés.

Pour le président et fondateur du groupe Debout pour la dignité, Wilner Cayo, ce « cas par cas » n’est pas acceptable puisque, selon lui, on se retrouve devant « la même logique d’exclusion ».

« Nous demandons une mesure extraordinaire pour accueillir tous les travailleurs essentiels demandeurs d’asile, insiste-t-il. C’est une question d’humanité, d’équité, de justice. Ces gens payent un lourd tribut, ils contribuent dans cet effort de guerre. »

M. Cayo, doctorant de théologie, rappelle au gouvernement que ces gens ne sont pas un fardeau pour la société québécoise puisqu’ils travaillent tous dans des postes essentiels et extrêmement difficiles à combler. « Ils sont plutôt un cadeau ! On a vu comment ils se sont battus, comment ils se donnent et répondent présents », poursuit l’organisateur de la mobilisation.

Le chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé, estime que l’on a « un devoir de gratitude » envers « ces personnes venues d’ailleurs qui nous ont aidés durant la pandémie ». Il dit soutenir l’approche du gouvernement Legault d’évaluer les dossiers au cas par cas et ne serait pas prêt à appuyer une mesure d’exception pour tous les demandeurs d’asile ayant occupé un travail essentiel.

« Ce n’est pas un automatisme. Je pense que le premier pas qui a été posé est un pas dans la bonne direction parce que les cas ne sont pas tous pareils, répond-il. Il faut avoir une gratitude et une sensibilité envers ces personnes et on gagne à les connaître. C’est ce qui explique notre présence ici. »

Le cortège a circulé dans les rues bordant la circonscription fédérale de Papineau, représentée par Justin Trudeau, au son des klaxons et des slogans de solidarité.

Il n’existe pas de données précises sur le nombre de demandeurs d’asile travaillant dans les centres d’hébergement ou de soins, mais on les estime à plusieurs centaines, voire quelques milliers de personnes.