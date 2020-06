Il faut agir maintenant contre le racisme, dit le président du PQ

Les comparaisons entre le racisme vécu par les minorités visibles et l’impact du colonialisme sur le peuple québécois à la suite de la conquête britannique ne doivent pas servir à justifier l’inaction en matière de lutte contre le racisme, selon le président du Parti québécois, Dieudonné Ella Oyono.

Cet immigrant d’origine gabonaise est devenu en novembre le premier Noir à occuper ce poste bénévole. Dans une lettre au Devoir publiée mardi, lui et une vingtaine de signataires invitaient les citoyens à dénoncer le racisme dans la foulée de la mort George Floyd, cet Afro-Américain asphyxié par le genou d’un policier à Minneapolis.

Les images dramatiques de cette arrestation ont fait le tour du monde et ont relancé le débat sur le racisme systémique au Québec, menant certaines personnes à comparer les écueils des Canadiens français à une certaine époque au racisme vécu par les minorités ethniques. À l’autre bout du spectre, d’autres comparent plutôt la situation des Noirs au Québec à celle des Afro-Américains aux États-Unis.

Il rappelle que le PQ avait proposé 20 mesures pour lutter contre le racisme en 2018. « Moi, ce que je ne souhaite pas, c’est que dans un an et demi, deux ans on soit toujours en train de réfléchir, toujours en train de consulter parce qu’il y a quand même des solutions qui existent que l’on connaît et qu’on peut mettre en application rapidement », a-t-il dit.

Selon lui, il faudrait entre autres trouver des lieux d’échanges pour que les gens de toutes origines puissent se côtoyer pour se rendre compte « qu’on n’est pas si différents que ça ».

« S’il n’y a pas de rencontres interculturelles, s’il n’y a pas de lieux où les gens échangent, finalement, les gens prennent des décisions en fonction de ce qu’ils ont lu, ce qu’un voisin, un ami leur a dit, mais moi je n’appelle pas ça du racisme systémique, a-t-il expliqué. C’est que les gens n’ont pas d’information. Il y a un biais: un groupe, je l’associe à tel événement et je pense que tout le groupe se comporte comme ça, alors que dans les faits, ce n’est pas le cas. »

Il est ainsi en phase avec la position du PQ, qui estime que la société québécoise, l’« une des plus ouvertes du monde », n’est pas raciste, même s’il reconnaît que des incidents racistes se produisent, comme l’a dit son chef parlementaire, Pascal Bérubé, mardi.

De son propre aveu, Dieudonné Ella Oyono n’a pas vécu beaucoup de racisme depuis son arrivée au Québec il y a 20 ans. Il se souvient d’une histoire plutôt cocasse où, de passage dans la petite ville de Disraeli, il est allé à la messe. « Quand j’ai ouvert la porte de l’église, le prêtre a arrêté de prêcher pendant quelques secondes, a-t-il raconté. Tout le monde s’est retourné, tout le monde m’a regardé et moi j’ai fait exprès de marcher le long de l’église et d’aller m’asseoir en avant. » À la fin de la messe, des paroissiens curieux sont allés le voir pour lui parler. « On a échangé, puis après ça on est allé manger ensemble, a-t-il continué. Ils n’avaient pas de mauvaises intentions. Ils étaient juste surpris. »

Il reconnaît toutefois que d’autres ont fait face à davantage de difficultés, que ce soit pour trouver un logement, un emploi ou même faire reconnaître leur diplôme d’études. « Quand vous êtes rendu à la deuxième, troisième génération et que vous avez encore les mêmes difficultés, par exemple, pour trouver un emploi ou un logement parce que vous êtes Noir, je pense qu’il y a quelque chose qu’on peut regarder collectivement pour trouver des solutions. »

Et à ceux qui assimileraient la cause indépendantiste et le racisme, il répond ceci : « Le projet qu’on porte n’a pas de sens s’il est exclusif. Il ne sera jamais exclusif. Ceux qui l’ont imaginé avant nous le voyaient pour l’ensemble des Québécois. »

Qui sera le prochain chef du PQ? La course à la direction du Parti québécois (PQ) a repris vendredi après une pause de deux mois en raison de la pandémie. « On ne croit pas qu’il y aura de meilleur moment pour lancer la course, a affirmé M. Oyono. Il faut apprendre à vivre avec ce coronavirus-là et continuer quand même à faire de la politique.» Le principal défi, selon lui, est « démocratique ». Comme il est impossible d’organiser des rassemblements pour permettre aux militants de se faire une idée sur les six candidats, le PQ a inclus un mot de chacun d’entre eux dans un avis d’élection envoyé vendredi à tous ses membres. L’humoriste Guy Nantel, le député Sylvain Gaudreault, l’avocat Paul St-Pierre Plamondon, l’historien Frédéric Bastien, l’avocate Gloriane Blais et l’homme d’affaires Laurent Vézina ont trois semaines pour recueillir les 2000 signatures requises et ainsi officialiser leur candidature. Deux débats virtuels sont prévus entre le 15 août et le 2 octobre. Le nom du prochain chef sera connu le 9 octobre.