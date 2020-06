Des tensions qui dérangent les républicains

Gena Allen, retraitée. Avant, elle travaillait dans le monde du télémarketing. | « Gardez vos distances. » Ça a commencé par cette mise en garde. Parce qu’elle fumait tranquillement une cigarette, assise à une table, dans le jardin de sa maison d’Afton, petite ville tranquille du Minnesota rural, mais aussi, précisera-t-elle plus tard, parce qu’elle « n’aime pas voir des étrangers rôder autour de chez [elle] ». Et puis, elle s’est faite un peu plus sympathique.

« Ça dure depuis tellement longtemps. Je suis heureuse que l’on en soit arrivé là, à ces manifestations partout dans les villes du pays. Vous savez, la police est un peu épeurante pour tout le monde. Pas juste pour les Afro-Américains. Pour les Blancs aussi. C’est très inspirant de voir tous ces Américains qui se tiennent ensemble aujourd’hui pour réclamer justice et pour appeler à la fin de la discrimination. J’ai l’impression que les privilèges des Blancs sont un peu mieux compris maintenant. Je me dis aussi que ce que vivent les hommes noirs l’est également un peu mieux par les blancs. Comment un homme peut-il mourir lors d’une interpellation ? Pourquoi les Noirs se font-ils intercepter par la police simplement parce qu’ils marchent dans un quartier riche ? Tout ça n’a plus sa place ici. Comme femme, je comprends très bien les contraintes et les restrictions dans une société. Parce que j’en subis moi aussi. »

Le nom de Donald Trump lui fait faire la moue. « Sa réaction politique est totalement inappropriée. La maison s’effondre et il ne fait rien pour la soutenir et pour la garder en un seul morceau. Ce qu’il veut, ce sont des opportunités pour des photos qui vont servir à alimenter sa communication, mais il ne veut pas faire de discours pour apaiser les gens, pour ramener l’unité dans ce pays, alors que l’on en a un grand besoin. »



Fabien Deglise