Revendications territoriales: le maire d’Oka est allé trop loin, déplore Québec

Les propos du maire d’Oka, qui s’oppose à la rétrocession de terres aux Mohawks, vont trop loin, déplore la ministre québécoise des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours, qui a refusé d’assister à la rencontre organisée mercredi par la municipalité.

« C’est irresponsable, de tenir de tels propos. En tant que maire, il devrait faire en sorte de s’assurer de préserver une paix sociale », a dit Mme D’Amours.

Inquiet de voir un propriétaire privé être prêt à restituer des terrains à la communauté mohawk, le maire Pascal Quevillon a indiqué que le Québec pourrait avoir droit à une nouvelle crise d’Oka, rapportait mercredi le quotidien La Presse. « Mais ça ne va pas venir des citoyens de Kanesatake. Ça va venir des citoyens d’Oka », a-t-il déclaré.

Ces propos incendiaires ont poussé la ministre D’Amours à refuser l’invitation du maire à assister à la séance d’information publique qu’il organisait mercredi soir à l’église du village.

« Je n’adhère pas à ce qu’il dit, alors je l’ai informé que je n’allais pas être présente », explique la ministre. Celle-ci lui a également demandé d’être plus prudent et de ne pas généraliser quand il parle des problèmes observés à Kanesatake.

« On ne peut pas associer une communauté complète à des cas spécifiques. En tant que maire, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier », a indiqué Mme D’Amours.

M. Quevillon accuse notamment les Mohawks de mettre en péril la pérennité de la municipalité d’Oka s’ils récupèrent des terres ancestrales. Il estime que la valeur des propriétés d’Oka pourrait dégringoler. « Ce qu’on constate à Kanesatake, ce sont des cabanes de cigarettes et à cannabis, de l’enfouissement et des cours d’eau remblayés par on ne sait même pas quoi », a-t-il répété au cours des derniers jours.

Le grand chef mohawk Serge Simon y voit un discours carrément raciste et haineux. « Je trouve ça vraiment triste que le maire se serve de l’inaction du gouvernement fédéral et de nos problèmes pour faire peur », dit-il.