Les cartes de crédit suspendues à la Ville de Chambly

La Commission municipale du Québec (CMQ) a suspendu les cartes de crédit détenues par le maire de Chambly, Denis Lavoie, le directeur général, Michel Larose, et la directrice générale adjointe, Annie Nepton, estimant qu’elles ont été utilisées pour des dépenses inappropriées. Dans une lettre envoyée aux élus mardi, le vice-président de la CMQ, Denis Michaud, cite plusieurs repas pris dans des restaurants et agrémentés de vin et de bière dont les coûts ont été portés aux cartes de crédit de la Ville. Ces cartes ne peuvent être utilisées pour des dépenses personnelles, rappelle-t-il. La Ville de Chambly a été placée sous tutelle en février dernier. Une rencontre publique d’information avec les deux tuteurs devait d’ailleurs avoir lieu mercredi soir à l’hôtel de ville.