Les îles de la Madeleine virtuellement coupées du monde

Une violente tempête de vent a plongé les îles de la Madeleine dans une situation rare jeudi : l’archipel se retrouve virtuellement coupé du monde, toutes communications externes étant devenues impossibles.

Au moins la moitié des 7000 foyers des Îles sont aussi privés d’électricité, selon les informations transmises par le maire, Jonathan Lapierre, en entrevue à RDI jeudi après-midi. M. Lapierre parle d’une « situation extrêmement préoccupante », alors que la région est « frappée de plein fouet » par la tempête.

Des vents de plus de 130 km/h ont interrompu plusieurs services. Il n’y a plus aucune télécommunication entre les îles de la Madeleine et le continent (sauf pour les appareils satellites) ; Internet ne fonctionne pas ; l’aéroport a dû être fermé ; il est impossible d’avoir recours à la télémédecine, grandement utilisée dans l’archipel ; les guichets automatiques sont inopérants et les bateaux, eux, doivent rester à quai.

Les télécommunications pourraient rester interrompues un bon moment : les deux câbles de fibre optique sous-marins qui relient l’archipel à la Gaspésie ont été sectionnés, a indiqué le maire Lapierre. En 2012, il avait fallu près de huit mois pour réparer un seul câble.

Les communications sont possibles entre les téléphones fixes des résidents des îles de la Madeleine, a toutefois indiqué la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault.

Cette dernière a pu s’entretenir avec le maire Lapierre en compagnie du premier ministre Legault. « Nous suivons la situation de près et examinons toutes les possibilités pour envoyer les équipes de secours sur place le plus tôt possible », a déclaré François Legault sur Twitter.

Ce matin, je me suis entretenu avec Jonathan Lapierre, maire [de la municipalité] des Îles-de-la-Madeleine. Nous suivons la situation de près et examinons toutes les possibilités pour envoyer les équipes de secours sur place le plus tôt possible. @GGuilbaultCAQ se rendra sur place dès que possible. — François Legault (@francoislegault) 29 novembre 2018

Selon Mme Guilbeault, il n’y aurait « pas de blessés ou d’urgence sur le plan médical ».

Environnement Canada prévoit encore des « vents destructeurs » jusqu’à ce soir, ce qui complique les opérations de secours. « De grosses vagues et un ressac pilonnant » sont aussi au menu.

D’autres détails suivront.