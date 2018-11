Québec demande une enquête sur les agissements du maire de Chambly

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, demande à la Commission municipale du Québec d’ouvrir une enquête sur les agissements du maire de Chambly, Denis Lavoie, à la suite d’un reportage de l’émission Enquête.

« Nous sommes très préoccupés par ce qu’on a vu dans le reportage. Le public est en droit de s’attendre à ce que ses élus agissent avec professionnalisme et intégrité, la ministre Laforest a donc demandé qu’une enquête soit menée », a confirmé au Devoir Hugo Lemay, attaché de presse de la ministre.

Il mentionne que la Commission municipale du Québec pourra utiliser son pouvoir de sanction si elle le juge nécessaire à la fin de l’enquête.

L’émission Enquête de Radio-Canada a diffusé jeudi des extraits d’enregistrement du maire Lavoie où on l’entend se servir de ses fonctions à des fins personnelles pour faire congédier un entraîneur de soccer. M. Lavoie était en colère contre l’entraîneur de sa fille, qui l’aurait gardée sur le banc lors d’une partie. Il accusait ce dernier de lui avoir lancé un gilet au visage. L’émission souligne aussi l’usage répété par le maire Lavoie de poursuites par la Ville de Chambly contre des citoyens dont il juge les propos diffamatoires, par exemple sur les réseaux sociaux.

Le maire Lavoie, qui est actuellement au repos sur recommandation de son médecin, a réagi au reportage sur la page Facebook de son parti Action Chambly – Équipe Denis Lavoie. M. Lavoie dit assumer pleinement les propos qu’il a tenus par le passé.

« Je vais toujours me battre pour protéger les enfants de Chambly ; les miens et ceux de mes concitoyens(nes). J’assume pleinement les mots d’église utilisés et je n’hésiterai pas à recommencer s’il le faut. Je vais me battre jusqu’à la mort pour le faire », peut-on lire dans une publication signée par le maire.