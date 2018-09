Cannabis: la Santé publique déconseille aux villes de sévir

Les règlements municipaux sur le cannabis sont inutiles et pourraient même avoir des effets nuisibles sur la santé, selon le directeur de santé publique (DSP) de Québec.

En confinant les fumeurs à leur domicile dans des lieux fermés, les règlements municipaux exposent davantage les proches des consommateurs (enfants, personnes vulnérables, voisins) à la fumée secondaire, fait notamment valoir le DSP du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale dans un communiqué publié jeudi.

La loi québécoise sur le cannabis, qui doit entrer en vigueur le 17 octobre, prévoit les mêmes interdictions que celles qui s’appliquent au tabac (interdiction de fumer près des établissements de santé, des écoles, etc.).

Or, ces dernières semaines, des municipalités ont présenté des réglementations plus sévères interdisant qu’on fume dans tous les lieux publics comme les parcs et les trottoirs. Dans la région de Québec, la Ville de L’Ancienne-Lorette a présenté mardi un projet de règlement allant encore plus loin, lequel interdit aussi « d’exhiber » la drogue dans les lieux publics.

La Ville de Québec compte elle aussi adopter un règlement, mais le maire Régis Labeaume entend le dévoiler après les élections du 1er octobre.

« Plusieurs enjeux sont à considérer avant d’adopter des mesures plus restrictives que ce que prévoit déjà la Loi », écrit le DSP.

Cela pose aussi un problème « d’équité sociale », selon lui. « Les jeunes sont plus nombreux à être locataires et à fumer. » Ils auraient « moins accès à un lieu légal pour fumer, contrairement aux propriétaires ».

Quant aux personnes qui vivent et dorment dans la rue, elles seront « plus à risque de se mettre dans des situations d’illégalité ».

Le DSP ajoute qu’une ville ne peut pas appliquer une « logique de maintien de l’ordre public » au cannabis comme on le fait pour l’alcool puisque leurs impacts sur la sécurité publique ne sont pas « comparables ».