Sherbrooke interdit le cannabis dans tous les lieux publics extérieurs

Sherbrooke — La Ville de Sherbrooke limite strictement les endroits où il sera permis de consommer du cannabis dès sa légalisation, le 17 octobre. Le cannabis sera interdit dans tous les lieux publics municipaux, incluant les rues, les ruelles, les parcs, les parcs canins, les tunnels piétonniers, les trottoirs et les pistes multifonctionnelles, tout comme c’est le cas pour l’alcool. Il sera aussi interdit d’être intoxiqué sur la place publique dans cette ville de l’Estrie qui compte 165 000 habitants. Les contrevenants pourraient recevoir des constats d’infraction. La loi provinciale prévoit l’interdiction de fumer de la marijuana dans les endroits publics où il est déjà interdit de consommer du tabac. La présidente du comité de la sécurité publique à la Ville de Sherbrooke, la conseillère Danielle Berthold, a expliqué que l’intention des élus municipaux est d’imposer une restriction très sévère dans un premier temps, et qu’après un an, le règlement pourrait être modifié.