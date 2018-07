Les inondations de mercredi irritent des citoyens à Gatineau

Les dizaines de millimètres de pluie qui se sont abattus à Gatineau mercredi ont causé de nombreux dégâts et déclenché la colère de plusieurs citoyens et commerçants sinistrés. Constatant leur maison inondée, des résidents ont dénoncé dans les médias l’insuffisance des infrastructures municipales lors de fortes pluies. Certains ont dit avoir subi des inondations pour une deuxième fois depuis le début de l’année. Des gens ont affirmé qu’il leur était désormais impossible d’obtenir une assurance pour leur habitation. Mercredi, des équipes d’employés municipaux ont été déployées pour surveiller les bassins de rétention ainsi que les réseaux d’aqueduc et d’égout.