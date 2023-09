Carnet voyage

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les actualités du monde touristique, ici et ailleurs.

Souligner l’excellence au Québec

Mardi dernier, la sixième édition des prix Excellence tourisme de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec a mis en lumière le travail acharné des entrepreneurs et autres acteurs de cet univers en constante évolution. Si 13 lauréats sont repartis du Centre d’expositions et de congrès interactifs (CECI) de Trois-Rivières avec un trophée, l’éventail de projets qui a retenu l’attendu du jury démontre bien la créativité et le dynamisme d’une industrie qui a connu son lot de défis au cours des dernières années. L’importance de miser sur un tourisme plus durable s’est par ailleurs imposée, tant dans la dénomination des catégories que dans les discours des gagnants. Le Sentier des cimes, où les randonneurs peuvent gravir une tour panoramique de 40 mètres à pied, avec une poussette et en fauteuil roulant pour admirer des points de vue uniques sur les Laurentides, a retenu l’attention du jury pour son accessibilité. Le prix Grand Bâtisseur, qui souligne les réalisations, l’engagement et la longévité d’une personnalité inspirante, a été remis à Charles-Henri de Coussergues du Vignoble de l’Orpailleur. « Aujourd’hui, on a nos routes des vins au Québec et j’en suis assez fier, a souligné ce dernier. On parle même de 160 vignerons qui vivent tous d’agrotourisme dans leur région respective. » Pour sa part, en plus d’avoir remporté le trophée Innovation et développement de l’offre – Initiative de moins de 100 000 $, Émilie Pelletier a reçu le plus grand nombre de votes des gens présents dans la salle pour son discours de remerciement. À 24 ans, la fondatrice de Tuque & bicycle, qui effectue notamment la location de vêtements d’hiver, a ainsi terminé la soirée avec l’ajout de 60 000 $ en visibilité offerts par Québecor Média.

Le train à grande vitesse arrive à Orlando

Le train Brightline détonne dans le paysage floridien. Dans un pays où la voiture semble souvent être le symbole par excellence de la réussite sociale, il m’apparaît comme un magnifique doigt d’honneur aux sceptiques. Oui, se déplacer en transport en commun peut être une bonne expérience. Et oui, il est possible de le faire en réduisant considérablement ses émissions de GES. Dans ce cas-ci, on parle de trains modernes fabriqués par Siemens Mobility à Sacramento — les mêmes qui ont été achetés par VIA Rail et qui ont commencé à circuler dans le corridor Québec-Windsor. Le confort des sièges est discutable, mais des prises de courant se trouvent à proximité de chacun et le wifi fonctionne (on n’en demande pas plus). La grande nouveauté ? Depuis le 22 septembre, il est possible de rejoindre l’aéroport international d’Orlando. Voilà qui facilitera grandement les déplacements à l’intérieur de la Floride, les gares de Miami, de Fort Lauderdale et de West Palm Beach accueillant déjà les passagers depuis 2018, et celles de Boca Raton et d’Aventura, depuis 2022. La durée du trajet entre Miami et Orlando prend de trois à trois heures et demie, selon le nombre d’arrêts effectués, et la vitesse atteint 130 à 200 km/h selon les tronçons. Brightline a par ailleurs annoncé que l’inauguration du premier réseau ferroviaire à grande vitesse avec des trains entièrement électriques dans l’ouest du pays aura lieu d’ici la fin de 2023. La ligne permettra de relier Los Angeles à Las Vegas. Des gobelets compostables avec ça ?

Les meilleurs… meilleurs

Les prix de l’Airline Passenger Experience Association (APEX), c’est un peu comme les sondages des émissions de radio : tous les acteurs semblent être les vainqueurs de quelque chose. En cette période où les plaintes contre les transporteurs aériens sont plus fréquentes que les tapes dans le dos, soulignons néanmoins la satisfaction des passagers de Turkish Airlines, qui a remporté le 20 septembre dernier le prix World Class pour une troisième fois « pour son leadership en matière d’expérience client et de qualité de service dans l’industrie aéronautique », rapporte le communiqué de presse. En plus de la compagnie turque, qui effectue la liaison Montréal-Istanbul depuis 2014, Emirates, Japan Airlines, KLM Royal Deutch Airlines, Qatar Airways, SAUDIA, Singapore Airlines et Xiamen Airlines ont aussi été récompensés pour l’excellence de leur expérience client. Air France et Air Canada ont, de leur côté, décroché cinq étoiles pour la qualité de l’expérience à bord, tant pour le confort que pour l’offre de restauration et le service en cabine. « Les cotes cinq et quatre étoiles dans la catégorie Sociétés aériennes internationales […] reposent sur les commentaires et les observations de passagers recueillis en toute impartialité par un tiers grâce au partenariat avec TripIt® de Concur®, l’application d’organisation de voyage la mieux cotée au monde, explique Air Canada. Pour l’attribution des distinctions de 2024, des passagers ont noté près d’un million de vols assurés par plus de 600 sociétés aériennes de partout dans le monde sur une échelle de cinq étoiles. » Pour pouvoir noter, il faut toutefois que le vol ait eu lieu…

Pas nouveau, mais encore tout beau À deux pas du Château Frontenac, Monsieur Jean est sans contredit l’un des établissements les plus originaux du Vieux-Québec. On adore l’univers déjanté de cet hôte imaginaire qui n’a ni visage ni âge, le mobilier fantaisiste créé par le designer Jean Campeau (tiens, un autre Jean), les bornes distributrices de courtes histoires et l’engagement de l’entreprise à réduire son empreinte écologique. L’hôtel vient de rejoindre la prestigieuse association Small Luxury Hotel of the World et d’inaugurer un salon à cocktails baptisé Bijou, où il est aussi possible de déguster des tapas avec vue sur la rue Saint-Jean. Voilà qui donne encore plus envie de retourner rendre visite à cet hôte vraiment particulier !

