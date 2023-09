Samarcande, la Ville Lumière d’Ouzbékistan

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Peu de gens ici songent à inscrire l’Ouzbékistan de prime à bord sur leur liste pour leurs prochaines vacances. Pourtant, fantasme des écrivains voyageurs, cité mythique dont la grandeur évoque celle de Tamerlan et de la route de la soie, la ville de Samarcande intègre certains des sites monumentaux les plus flamboyants du globe, et elle éblouit de jour comme de nuit. Troisième texte de notre série Voyager autrement, sur une destination qui sort des sentiers battus.

« On retient son souffle quand la barbarie se transforme en splendeur », dit Colin Thubron dans L’ombre de la route de la soie, en parlant de l’intérieur de l’extraordinaire Gour Emir, le mausolée où repose le sanguinaire conquérant Amir Timur, alias Tamerlan.

Comme tous ceux qui pénètrent sous la coupole cannelée de ce chef-d’oeuvre de Samarcande, l’écrivain voyageur ne touche plus terre et sent son âme aspirée vers les hauteurs, dans ce vaste espace tapissé de dentelle minérale, d’entrelacs végétaux et d’extraits sublimement calligraphiés du Coran. Mieux : les murs radieux sont recouverts d’or jusqu’au sommet du dôme, qui évoque si bien la voûte céleste qu’on finit par croire que l’au-delà forme un éden doré.

À lui seul, ce monument pourrait incarner la puissance de l’empire de Tamerlan. Mais au fil de ses conquêtes, de la Méditerranée à la Chine, l’impitoyable chef turco-mongol n’a eu de cesse d’embellir Samarcande. Et si « Timur le Boiteux » a laissé sur ses champs de bataille « des tours et des pyramides de crânes cimentées de victimes », il était également très porté sur les arts, les lettres et les gracieuses structures d’envergure. Un esthète dans un corps de boucher, en somme.

La capitale de Tamerlan

Fondée au VIIIe siècle avant notre ère, prise par Alexandre le Grand en 329 avant notre ère et rasée par Gengis Khan en 1220, Samarcande est devenue la capitale de Tamerlan en 1369. En 35 ans de règne, celui-ci en fit l’épicentre culturel et commercial d’Asie centrale, car en plus d’être le chef-lieu de toutes les splendeurs de son époque, Samarcande était située au coeur de la route de la soie, ce réseau d’itinéraires qui ont favorisé les échanges de toutes sortes entre l’Orient et l’Occident pendant plus d’un millénaire. Aujourd’hui, Samarcande est assez turque, un peu arabe, vaguement persane, légèrement sino-indienne et totalement ouzbèke.

Ville phare d’un pays extraordinaire, elle présente aussi le visage d’une cité moderne qui ne prête pas toujours à la flânerie, avec ses avenues tantôt quadrillées à la soviétique, tantôt un peu trop aménagées pour le tourisme. En revanche, il est fort agréable d’investir ses foisonnants marchés (dont le bazar Syab), et ses sites encensés par l’UNESCO méritent tous d’être révérés.

Après le Gour Emir, il suffit de parcourir la nécropole Chah-e-Zindeh (« le sanctuaire du roi vivant ») pour s’en convaincre. Véritable avenue de tombeaux raffinés, elle compte plusieurs mausolées dont l’ornementation compte parmi les plus finement ouvragées du monde musulman.

Ici, chaque porte s’ouvre sur le tombeau d’une soeur, d’une épouse, d’une nièce de Tamerlan, en autant de petits espaces ceints de tuiles vernissées de blanc — « comme si elles avaient été fécondées par un rayon de lune », dit Thubron —, ou dont les mosaïques pétulantes de bleu et les majoliques vert olive dégagent une subtile lumière intérieure. Au bout de ces antichambres fabuleuses trône le tombeau de Qassim ibn Abbas, le cousin de Mahomet. « Cette nécropole est le site préféré de la plupart des étrangers », assure Akbar Kozakov, guide local.

En plus d’avoir un faible pour les arts, Tamerlan accusait un fort penchant pour la mégalomanie. On s’en rend vite compte en attrapant un torticolis au pied de sa colossale mosquée Bibi-Khanoum : construite à l’aide de 95 éléphants ramenés d’Inde, elle formait en son temps (en 1404) la plus grande mosquée de la planète, avec son iwan (porche) de 35 mètres et ses minarets de 50 mètres. Malgré son impressionnante majesté, elle finit par s’écrouler après plusieurs séismes avant d’être réédifiée par les Soviétiques, dans les années 1970.

De Tamerlan à Ulugh Beg

Après la mort de Tamerlan en 1405, ses successeurs ont poursuivi son oeuvre, à mesure que se concentraient à Samarcande richesses et savoir-faire, nourris par l’immensité de l’empire timouride. Son petit-fils Ulugh Beg transforma même la ville en centre intellectuel en érigeant, en 1420, la première des trois madrasas (écoles coraniques) qui forment aujourd’hui le Régistan, le site le plus emblématique d’Ouzbékistan.

Avec leurs iwans de 50 mètres, leurs délirantes ornementations, leurs débauches de mosaïques et de tuiles vernissées ainsi que leurs coupoles turquoise qui tutoient l’azur, ces trois gigantesques constructions sont flanquées d’imposants minarets qui osent vouloir supporter le ciel. À l’intérieur de l’une d’elles, l’inégalable mosquée Tilla Hari va plus loin : baignée d’or et de bleu nuit et tavelée d’un semis d’étoiles, elle scintille et éblouit tant qu’on ne sait plus si ce sont les cieux qui l’imitent, ou l’inverse.

En retrait des principaux sites de Samarcande, Ulugh Beg a aussi laissé sa marque. De retour d’une campagne militaire à Bagdad, il fut si impressionné par l’observatoire de cette ville qu’il voulut le reproduire. De nos jours, seul un immense quadrant de 30 mètres rappelle que le prince astronome réussit à déterminer la position d’un millier d’étoiles.

Mais cet observateur de la nuit fut bientôt victime de l’obscurantisme des fondamentalistes de l’époque, qui l’ont décapité parce qu’ils trouvaient qu’il s’intéressait trop à l’univers, et pas assez à la religion. Comme quoi ce n’est pas d’hier que les fous de Dieu nuisent à l’avancée de la science et de l’humanité.

Fort heureusement, la Ville Lumière d’Ouzbékistan a su survivre à toutes les ténèbres, à toutes les grandes noirceurs, d’hier à aujourd’hui.

