Carnet voyage

Tout un « jeu de cartes » !

Dans Rosemont, rue Holt, une ancienne fabrique de cigares abrite de rares trésors. Il s’agit de la Bibliothèque nationale, une composante de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, où Alban Berson, cartothécaire, veille sur l’une des 10 collections spécialisées de l’institution, soit plus de 200 000 cartes géographiques et 400 atlas anciens.

Ce « jeu de cartes » d’envergure raconte le territoire québécois et l’ailleurs d’hier. Le spécialiste m’en montre d’ailleurs la plus vieille, Typus cosmographicus universalis, datant de 1537. Nous n’y figurons pas encore (la plaque ayant servi à son impression a été gravée en 1532), mais les mers y sont joliment peuplées de dauphins-dragons tandis que ses marges le sont d’éléphants et de cannibales !

Ces cartes « qui font voyager, immobile, dans l’espace et le temps », selon le chercheur, l’interpellent souvent. D’où son ouvrage L’île aux démons et autres mirages cartographiques de l’Amérique du Nord, 1507-1647, publié chez Septentrion.

Contrairement aux îles Moukmouk, qui existent bel et bien (elles sont ancrées dans un lac abitibien), ces « mirages » sont des mers chimériques, des cités introuvables (qui ne sont pas encore les « villes de papier » qu’inventaient délibérément certains cartographes pour protéger leur travail du plagiat), bref, des aberrations reproduites pendant des siècles et décrites dans des textes !

Certes, la fiabilité des sources du temps, comme celle des traductions, peut être cause d’erreurs, mais, selon M. Berson, il est plutôt question ici des intérêts personnels, politiques et géostratégiques des cartographes. Nommer sur une carte, c’est s’approprier un mont, une mer, une terre. Et on ne s’en est pas privé… L’auteur nous invite donc à voyager aussi au pays des affabulations, et c’est fascinant ! À noter : une conférence intitulée Mémoire de papier visant à faire découvrir ces rares documents aura lieu en octobre, une autre en décembre.

Un premier hôtel à vocation sociale au Québec

À Châteauguay, l’île Saint-Bernard et le refuge faunique Marguerite-d’Youville constituent une oasis appréciée des randonneurs et des ornithologues. Ce site historique comprend, de plus, l’ancienne maison de retraite des Soeurs Grises, le Manoir d’Youville, reconvertie en un hôtel de 114 chambres — le premier à vocation sociale au Québec. « Il accueille des gens ayant des problèmes de santé mentale, d’autisme ou dans le besoin, que nous subventionnons par l’entremise de la Fondation Compagnom », explique le directeur général, Jean-Martin Côté. Ainsi, depuis un an et demi, trois vagues de réfugiés ukrainiens, soit environ 450 personnes, s’y sont posées. « Nous en avons gardé quatre à l’emploi et nous hébergeons l’un d’eux tout en l’aidant dans son apprentissage du français », dit celui qui entend bien poursuivre la mission des religieuses. Eh bien, chapeau au Manoir, qui fait la démonstration qu’avec le bon modèle d’affaires, on peut effectivement donner au suivant !

Swimply, l’Airbnb de la piscine !

Dans la catégorie « Je fais des sous avec les biens des autres », les Américains l’ont, l’affaire. Par l’entremise de plateformes numériques, ils nous louent les maisons de tiers (Vbro), leurs appartements (Airbnb), leurs voitures (Turo) et maintenant jusqu’à leur piscine ! Ainsi, vous êtes en vacances, disons à Vancouver, à Toronto, en Californie ou en Australie, et, zut alors ! votre hébergement n’est pas équipé d’une piscine. Pas de souci, Swimply vous met en relation avec près de 10 000 propriétaires dûment assurés qui vous permettront de faire plouf ! dans la leur. Le tarif ? Entre 15 $US et plusieurs centaines de dollars l’heure, la moyenne étant de 45 $US. Perso, je songe sérieusement à lancer une plateforme de location de cagibis…

Pas nouveau, mais encore plus beau ! Vous irez célébrer l’Action de grâce à New York ? Faites une escale chez Tiffany ! Nouvellement métamorphosé, le magasin emblématique de la Cinquième Avenue s’est enrichi d’expositions immersives. Ses 10 étages abritent de plus une quarantaine d’oeuvres d’art (Damien Hirst, Julian Schnabel, la Canadienne Anna Weyant), ainsi que le souvenir d’une certaine Audrey Hepburn…

