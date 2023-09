Tulum en famille, hors des tout-inclus

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Aller au Mexique, surtout en famille, rime souvent avec tout-inclus. Pourtant, comme plusieurs autres endroits à découvrir, la ville touristique de la péninsule du Yucatán foisonne d’activités et de lieux qui raviront les petits comme les grands. Visite de Tulum en famille en dehors des tout-inclus dans ce deuxième texte de notre série Voyager autrement.

Tulum est un paradis pour les amoureux de la mer. Baignée par la mer des Caraïbes, elle compte des plages à perte de vue qui se confondent aux étendues ondoyantes d’un turquoise cristallin. Si les tout-petits peuvent tranquillement barboter sur le rivage en faisant des châteaux de sable, les plus grands, ou les plus téméraires, seront ravis de s’adonner à la plongée avec masque et tuba afin d’observer la faune et la flore sous-marine. Tulum est réputée pour ses poissons multicolores, ses raies, mais aussi pour les grandes vedettes que sont les tortues vertes et les tortues Caouannes. Il se murmure également qu’à quelques encablures de là, un peu plus au sud, il est possible d’observer les dauphins.

Direction, donc, la réserve naturelle de Sian ka’an où les joyeux cétacés vivent en famille à longueur d’année. On peut même y croiser des requins-nourrices, des crocodiles, des lamantins, des pélicans ou des aigles quelque part entre la mangrove, le marais et la forêt tropicale de cette réserve de biosphère reconnue par l’UNESCO et inscrite sur la liste du patrimoine mondial.

Pour les marins d’eau douce

L’autre merveille de Tulum et de sa région est incontestablement le cénote. Avec leurs profondeurs sombres et abyssales, ces « puits sacrés » pour les Mayas se trouvent par milliers au Mexique, mais ceux de l’État du Quintana Roo sont particulièrement spectaculaires ! Bien que le Gran Cenote soit le plus populaire de la Riviera Maya, d’autres valent le détour. Il y a le cénote Corazón del Paraíso, entouré par la jungle, le cénote Escondido, qui éblouit par l’intensité de son bleu, le cénote Zacil-Ha, qui propose aussi des jeux d’eau pour les enfants, le cénote Mariposa, comme une grotte… La liste est longue et diversifiée.

Coup de coeur toutefois à un cénote bien spécial, qui est en réalité un immense lac qui abrite un cénote tout aussi vertigineux : la lagune de Kaan Luum. On peut y faire trempette dans l’eau d’un vert translucide et se balader le long du rivage en marchant, car on a pied dans toute la zone autorisée. Encore peu fréquentée, cette lagune est l’endroit idéal pour jouer avec les enfants et faire une sieste sur le ponton de bois dans un cadre très confidentiel et d’un calme rare pour Tulum.

Comment ne pas évoquer enfin les temazcal, ces rituels de bains de vapeur traditionnels mayas, qui sont légion dans les établissements de Tulum ? Le Mayan Clay Spa offre, par exemple, une expérience intéressante avec des soins à l’argile maya aux multiples bienfaits.

Et les Mayas ?

Il est impensable de séjourner à Tulum sans visiter les fameuses ruines qui font sa renommée. Le site archéologique de cette ancienne cité maya est une ancienne forteresse dont les monuments servaient surtout aux cérémonies rituelles. Parce que la richesse historique du lieu est telle, on ne saurait faire autrement que de vous inviter à prévoir une excursion. Grâce à ses guides spécialisés francophones locaux — qui ne courent pas les rues à Tulum — l’agence Secretoo est certainement l’une des meilleures des environs. De plus, les visites se font en petit groupe et les tarifs se veulent équitables pour toute la communauté.

Celles et ceux qui veulent en apprendre davantage sur les Mayas, cette civilisation précolombienne très avancée dans l’écriture, l’art, l’architecture, l’agriculture, les mathématiques et l’astronomie, seront comblés avec une excursion d’une journée à Chichén Itzá qui figure parmi l’une des sept nouvelles merveilles du monde. L’emblématique pyramide de Kukulcán est ainsi à voir au moins une fois dans sa vie.

Des gourmandises

On pense automatiquement tacos quand on dit Mexique… À Tulum, il en existe de délicieux et la spécialité maya est le taco Cochinita Pibil — du porc rôti lentement après avoir mariné avec de l’achiote, une épice rouge vif, de l’orange amère et autres bonnes choses, que l’on glisse dans une tortilla fraîchement cuite avec des marinades d’oignons et de la salsa. L’endroit où il faut en manger absolument se situe au centre-ville : la Taqueria Honorio.

La zone hôtelière est aussi un immanquable lorsqu’il est question de haute gastronomie mexicaine. On pense notamment au restaurant Wild qui croise le savoir-faire ancestral maya et la cuisine mexicaine moderne. Le tout dégusté dans un cadre luxuriant, les pieds dans le sable, et avec un cocktail No Names ! à la main, agrémenté de copal en incandescence pour un instant de magie autour de la table et voir des étoiles briller dans les yeux de toute la famille.

À mettre sur sa liste avant le départ • Pour arriver à bon port, le plus simple est de prendre l’avion jusqu’à Cancún puis une navette privée jusqu’à sa destination finale à Tulum. Il est conseillé de réserver cette dernière avant le départ, pour éviter les frais cachés… et les mauvaises surprises. • Pensez à acheter de la crème solaire à filtre minéral — pour épargner autant que faire se peut les eaux locales, car elles ne sont pas sans danger, mais moins nocives tout de même — et avec un filtre de protection élevé pour toute la famille. À noter cependant que certains lieux, comme la lagune de Kaan Luum, interdisent tout simplement l’application d’écran total sur place, qu’on se baigne ou pas. • Si votre hôtel ou votre logement de location ne se trouve pas dans la zone hôtelière, il pourrait être envisagé de louer une voiture. Les distances sont en effet très grandes à Tulum et les notes de taxi peuvent parfois atteindre des sommets… À ce propos, n’oubliez pas de négocier le tarif avec le chauffeur avant la course. • Sachez enfin que les prix locaux sont alignés sur ceux des États-Unis, Tulum étant une destination très prisée par les Occidentaux. Ne faites pas le saut si votre café à emporter vous coûte entre 5 $ et 10 $. Attention donc aux pièges à touristes !

