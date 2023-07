Plongée dans l'histoire et la beauté du Pontiac

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Vélo, planche à pagaie et tyrolienne dans la très champêtre région du Pontiac, en Outaouais.

Du vélo sur la piste cyclable PPJ

Champs de lavande, terres agricoles, prairies, forêts, le long des superbes rivières Coulonge et des Outaouais : la piste cyclable Cycloparc PPJ traverse le Pontiac d’est en ouest sur l’ancienne voie ferrée de la Pontiac Pacific Junction, le long de 92 km. Cet axe ferroviaire avait été réalisé au XIXe siècle pour acheminer les billots de bois depuis les forêts du plateau laurentien jusqu’à Montréal. Comme beaucoup d’autres au Québec, la voie ferrée, reconvertie en piste cyclable, est tapissée de poudre de roche ; mieux vaut alors prévoir un vélo pour gravier avec de larges roues pour amortir les chocs du terrain. Entre Bristol et l’Île-aux-Allumettes, la piste s’épivarde dans un décor champêtre jalonné de villages ruraux, comme Shawville, située dans la MRC du Pontiac, qui charme avec ses maisons ancestrales de briques rouges. Un arrêt s’impose au vignoble Petit chariot rouge (Little Red Wagon), à Clarendon, pour une halte dégustation. Chez Scott et Jen, l’accueil est chaleureux et aussi invitant qu’une gorgée de leur cru P’tit Rouge, assemblage de cépages Frontenac noir, Petit perle et Marquette, qu’on savoure devant une assiette de charcuteries et de fromages produits dans des fermes aux alentours. Durant l’été, le vignoble propose des concerts de blues avec des artistes renommés, comme Ray Bonneville, par exemple. L’itinéraire se complète parfaitement en deux jours.

Où dormir

Direction le Hillhaus Dômes Pontiac pour une nuit dans l’un des trois dômes géodésiques plantés devant un lac privé au coeur d’un boisé. L’hébergement, qui comprend façade et toit transparents, inclut une salle de bains et une cuisine tout équipées. Décoration épurée, ameublement de qualité, spa extérieur, accès à des planches à pagaie sur le lac : tout est parfait. Tarif : 250 $ par nuit (capacité de quatre personnes).

De la planche à pagaie sur la rivière Coulonge

Les « chemins d’eau » (ou plus prosaïquement, la route 148) longent magnifiquement les artères fluviales majeures que sont les rivières Gatineau et des Outaouais. Depuis Petite-Nation jusqu’au Pontiac, elle relie villages champêtres et fermes laitières dans une ambiance de Far West. Des villages comme Mansfield-et-Pontefract, connu pour le pont Félix-Gabriel-Marchand, qui détient le titre de plus long pont couvert du Québec accessible en auto. Construit en 1898 pour relier les deux rives de la rivière Coulonge, il constitue depuis l’an dernier une attraction originale avec son illumination DEL interactive dont on peut modifier les couleurs grâce à une application téléchargeable sur son téléphone intelligent. Direction : un autre pont de la communauté, le pont Blanc, pour une sortie en planche à pagaie sur la rivière Coulonge avec les sympathiques membres de la coopérative Aventure Hélianthe. Après une dizaine de minutes en navette pour se rendre en amont de la rivière, on dévale paisiblement le faible courant entre les berges tantôt sauvages, tantôt habitées. Il n’est pas rare d’y croiser un couple de bernaches suivi de sa progéniture. Deux heures et demie plus tard, on parvient à la plage municipale du pont Blanc qui fait le bonheur des citoyens et des villégiateurs. Aventure Hélianthe offre à la location de planches etde lazy rafts pour une descente de la rivière en groupe.

Où dormir

Tout près de la plage, le très convivial camping du Pont Blanc, géré par Aventure Hélianthe, offre des emplacements de camping, incluant des sections pour les petits et les grands VR. On y trouve aussi un espace bar (avec licence complète) et des sanitaires. On peut même s’essayer au lancer de hache sur cible pour une expérience mémorable.

Des frissons au parc Aventure des chutes Coulonge

Incontournable dans la municipalité de Mansfield-et-Pontefract, ce parc est dédié aux sensations fortes et aux défis des hauteurs dans un environnement enchanteur. Deux tyroliennes géantes invitent à traverser un spectaculaire canyon au-dessus de la rivière Coulonge. Celle-ci était autrefois utilisée par les draveurs qui y convoyaient les billots de bois ; une randonnée autoguidée, avec panneaux d’interprétation, permet d’ailleurs d’en apprendre plus sur les techniques et les outils employés à l’époque de la drave. Pour admirer ce joyau de nature sauvage, on se lance sur la via ferrata qui se déploie sur les falaises le long de 600 mètres, ou on emprunte ses sentiers et ses passerelles pour se rendre près des chutes saisissantes d’une hauteur de 48 mètres.

Où dormir

À l’auberge Spruceholme, une somptueuse maison ancestrale érigée en 1875 par Georges Bryson fils, homme d’affaires local, maire de Mansfield-et-Pontefract à la fin du XIX siècle, puis administrateur de la Banque d’Ottawa. Un séjour à l’auberge est un plongeon dans l’histoire du Pontiac.

Infos pratiques

On peut louer un vélo de montagne ou pour gravier chez Nomades du parc, à Chelsea, et profiter également des tours guidés par Aventure Outaouais sur les promenades du parc de la Gatineau. Le 5 août, Nomades lance La Cavale, un rassemblement de vélo-camping en partenariat avec Éco-Odyssée sur le réseau cyclable du parc et des collines de l’Outaouais. Infos touristiques : tourismeoutaouais.com

