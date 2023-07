Carnet voyage

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les actualités du monde touristique, ici et ailleurs.

Dans les cuisines post-coloniales de Lisbonne

L’amie, le cousin, la collègue de travail… On dirait bien que tout le monde va au Portugal cet été ! « Effectivement, et c’est sans doute parce qu’on connaît moins ce pays que l’Espagne et que le coût de la vie y est peu élevé », dit Marco Gagnon, directeur des ventes pour le Québec chez Vacances Air Canada. Le voyagiste met de l’avant son forfait Les saveurs du Portugal, soit 10 jours à Lisbonne, en Alentejo et en Algarve, qui comprend les vols, une voiture de location, les hébergements, des repas, des dégustations, des activités, de même que… la liberté ! Ainsi, dans la capitale portugaise, on a tout le loisir de s’inscrire à l’un des quatre circuits gourmands pédestres qu’orchestre Culinary Backstreets. Née à Istanbul, en Turquie, en 2009, cette boîte « célèbre les héros culinaires méconnus » des villes où elle s’implante, explique l’un de ses cofondateurs, Yigal Schleifer. Au début du mois, je suis donc allée les rencontrer dans un quartier multiethnique où je n’aurais sans doute jamais mis les pieds autrement : Arroios. Avec le guide João Silva, il fut donc question d’anciennes colonies portugaises, notamment le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée, le Mozambique, l’Angola et Goa, en Inde, et de leurs legs respectifs dans l’actuelle offre gastronomique locale. Je me suis donc régalée d’une spécialité brésilienne, le pastel de vento — un énorme chausson frit, farci de boeuf et de fromage — accompagné de jus de canne à sucre, plante cultivée… près de l’aéroport ! J’ai savouré du poulet piri piri (c’est le nom du piment) à la mode mozambicaine. J’ai rencontré Mme Baldé et mangé de son ragoût guinéen, à l’arachide. Bref, j’ai goûté à une tout autre Lisbonne et je vous en souhaite autant !

De DXB à YUL

Tourisme Montréal a de quoi se réjouir des nouvelles lignes aériennes reliant Copenhague et Toulouse (Air Canada, depuis le 1er juin) de même que Dubaï (Emirates, depuis le 5 juillet) à la métropole, car cela signifie « bonjour, touristes internationaux » ! Cette année, l’organisation estime d’ailleurs que leur nombre atteindra 90 % de celui de 2019. Cela veut dire aussi « bonjour, voyageurs d’affaires », car derrière ces liaisons, de gros sous sont en jeu. Les 14 vols hebdomadaires d’Emirates au Canada (dont 7 sur Toronto) facilitent nos échanges commerciaux avec les Émirats arabes unis — un commerce bilatéral de 2,6 milliards de dollars en 2022 et une croissance de 53 % ces 5 dernières années. Quant à nous, Montréalais, on peut applaudir à ce nouveau vol quotidien qui permet l’accès, grâce au partage de codes avec Air Canada, à 17 villes d’Afrique, du sous-continent indien, du Moyen-Orient et de l’Extrême-Orient au-delà de Dubaï. Ciel, le monde ne cesse de s’agrandir !

Photo: Jean-François Savaria

Barbie chez Chihuly

Le film n’était pas encore sorti en salle que l’Office de tourisme de St. Pete/Clearwater, en Floride, m’envoyait un communiqué de presse décrivant les vacances parfaites qu’aurait Barbie sous son chaud soleil, frosé (slush au vin rosé) à la main ! Il l’expédie se la couler douce au légendaire et très rose hôtel Don CeSar, contempler les flamants roses aux Sunken Gardens et faire un brin de yoga sur la plage au couchant. Produit de son époque, Barbie 2023 ferait aussi une halte manucure et s’attarderait au musée. On lui recommande notamment la collection Chihuly et les 600 murales disséminées parout dans la ville, sans oublier le formidable musée Dalí. Décidément, notre perception de l’America’s favorite beach babe est évolutive, et c’est très bien ainsi.

Photo: Office de tourisme de St. Pete/Clearwater

Pas nouveaux, mais encore tout beaux Vous recherchez les meilleurs trajets en vue d’un prochain voyage ? Voici trois de mes outils préférés : rome2rio.com, pour explorer toutes les options de transport pour rallier une destination ; seat61.com, pour tout connaître des trains, des classes, des horaires et autres subtilités du monde ferroviaire ; et l’appli Omio, que j’utilise surtout pour acheter mes billets de train en ligne. Bonnes bourlingues !

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.