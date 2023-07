Le rêve gastronomique à Halifax

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Depuis quelques années, la gastronomie de Halifax est en pleine effervescence. Ce ne sont pas les bars à vins, les restos de quartier ni les excellents cafés qui manquent dans la capitale de la Nouvelle-Écosse. Voici un aperçu de ses bonnes adresses qui vous feront savourer votre séjour pleinement.

L’appel de l’air salin

Un séjour à Halifax rime bien souvent avec des escapades à la plage. Les environs de la ville sont ponctués de plusieurs plages de sable blanc, comme celle de la Martinique à East Petpeswick (à moins d’une heure en voiture). Alors que du côté du parc provincial Taylor Head, les eaux turquoise à la plage Psyche Cove rappellent celles des Antilles. Puis, vers Peggy’s Cove, le parc provincial Crystal Crescent Beach comprend un sentier en boucle de 10 km, parfait pour les randonnées en bord de mer.

D’ailleurs, à Peggy’s Cove, le comptoir Tom’s Lobster Shack propose d’excellentes et généreuses guédilles au homard à consommer sur place, au grand air, sur l’une de leurs jolies tables à pique-nique jaune soleil.

Maritimes exquises

À voir le nombre d’excellentes tables qui ont ouvert leurs portes récemment, Halifax attire de grandes pointures de la gastronomie canadienne. Nous le constatons dès notre premier arrêt au Mera Cafe + Bar, une toute nouvelle adresse, rue Barrington.

Venus de Vancouver, le restaurateur Khushkaran Chahal et le chef Sunpreet Singh ont fait le chemin vers la côte est pour faire partie de l’essor gastronomique de Halifax. Comme le veut la tendance du moment, leur menu du matin au soir met en valeur les produits locaux, dont l’histoire porte autant sur les origines de chaque ingrédient que sur celles des personnes productrices. Pour le brunch, nous optons pour l’assiette de gravlax de saumon sur pain au levain maison, et le plat de canard confit, poireaux fondants et pommes de terre. Le décor est doux, parfait pour un matin brumeux.

Pour l’apéro, le restaurant Highwayman est à inscrire dans votre carnet de bonnes adresses. Bien que son nom soit inspiré du poème de l’auteur anglais Alfred Noyes, son menu rappelle les cartes espagnoles, en mettant aussi l’accent sur les produits locaux. L’ambiance est tamisée, la carte des cocktails propose plusieurs versions de gin tonique. Mais le délicieux dirty martini à la vodka ne nous déçoit pas pour accompagner nos plats de patatas bravas et de croquetas, tous deux parfaitement croquants à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.

Photo: Drift

En soirée, la tendance se maintient au menu de plusieurs autres établissements, comme le Drift, situé dans le somptueux hôtel Muir, qui se trouve dans le nouveau district urbain, Queen’s Marque, sur le front de mer de Halifax. Les plats du chef cuisinier, Anthony Walsh — aussi aux commandes du restaurant réputé Canoe à Toronto —, rendent hommage à l’histoire et à l’identité de la cuisine du Canada atlantique et se présentent en une version moderne et raffinée de ceux-ci. Sa brigade interprète à merveille le hodge podge, ce ragoût habituellement à base de viande, mais plutôt ici garni de fruits de mer des Maritimes, qui comprend aussi des pommes de terre nouvelles, des haricots verts, des carottes ancestrales, des poireaux et de l’aneth. S’il fait peut-être trop chaud pour manger du ragoût en plein été, les crudos de la maison, comme celui de thon et le tartare de saumon en entrée, sont d’une finesse notable.

À côté du Drift, plusieurs restaurants ont ouvert leurs portes dans la dernière année. Une carte latine moderne est offerte chez Bar Sofia, la cuisine de l’est de la Méditerranée est l’inspiration du Daryâ, alors qu’au bar à vins Peacock, la cuisine locale est inventive et agréablement surprenante. Visiblement, Halifax est possiblement la destination gourmande la plus vibrante au pays en ce moment.

Notre journaliste était l’invitée de l’Office de tourisme de la Nouvelle-Écosse.

Bon à savoir Située à quelques minutes en traversier du port de Halifax, Dartmouth vaut certainement le détour avec son long front de mer, ses très bonnes tables de quartier et son charme unique. De plus, elle compte une vingtaine de lacs parfaits pour des sorties en kayak ou en planche à pagaie ou pour la simple baignade. Et chaque samedi matin, c’est jour de marché fermier à Alderney Landing, non loin du quai d’embarquement du traversier.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.