Quand Charlevoix se fait belle de nuit

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La météo était incertaine : veille d’orages et des averses sur l’ensemble de la région pour toute la durée du séjour au cours duquel nous devions assister au lancement de Cité mémoire Charlevoix et du premier envol de l’Oiseau mécanique. Mais la grisaille n’aura pas réussi à nous faire regretter la route qui nous transporte, entre fleuve et montagnes, vers Charlevoix. Découverte nocturne en deux temps.

L’histoire, la nuit

Après Montréal, c’est maintenant à Charlevoix de voir son histoire prendre vie sous forme de projections grandioses. À La Malbaie, la portion nocturne de Cité mémoire Charlevoix se décline en cinq tableaux extérieurs à travers lesquels on tombe ou retombe amoureux de la région, de ses gens et de son histoire. Parmi les lieux choisis, on retrouve la colossale falaise qui surplombe le Café de la Gare, le musée de Charlevoix et la façade du casino de Charlevoix.

Tout comme à Montréal, Cité mémoire Charlevoix est une création de Michel Lemieux en collaboration avec Michel Marc Bouchard. C’est la Charlevoisienne Marie-Christine Dufour, que l’on connaît pour ses nombreux projets en culture et en communication partout au pays, qui a assuré le rôle de productrice au contenu, comme elle l’avait fait à Cité mémoire Montréal.

Rencontrée quelques heures avant la première projection, elle décrit tout le plaisir qu’elle a eu à travailler sur un projet d’une telle envergure dans une région qui lui est si chère : « J’ai enfin l’impression que je peux redonner quelque chose à Charlevoix […] Il y a une fierté pour les gens d’ici. C’est leur histoire. »

Parmi les invités, le soir du lancement médiatique, marchent à nos côtés la comédienne Guylaine Tremblay et le comédien Vincent Leclerc, qui ont tous les deux participé au projet. « Je suis extrêmement fier d’y avoir participé », confie celui qui incarne Ti-Louis l’aveugle, conteur itinérant invité chez les notables de la région au tournant du 20e siècle pour divertir avec ses histoires, ses chansons et ses poèmes. « On est porté d’un lieu à l’autre par les différents tableaux. Ils ont réussi à amalgamer la technique, l’histoire, le texte et le lieu. On n’est pas que divertis, ça nous permet aussi de découvrir l’endroit, de nous déposer », poursuit le comédien.

Avec son application pour téléphone intelligent, Cité mémoire Charlevoix propose également six circuits historiques qui regroupent jusqu’à 70 points d’intérêt, présentés sous forme de balados, d’images ou de réalité augmentée et géolocalisée sur un immense terrain de jeu qui s’étend sur toute la région.

Les projections lumineuses de Cité mémoire Charlevoix, entre Pointe-au-Pic et le complexe Hôtel-Casino de Charlevoix, se déroulent tous les soirs, de la tombée de la nuit jusqu’à 23 h.

La montagne, la nuit

Présenté comme étant le premier carrousel nocturne à flanc de montagne au monde, le Vol de l’Oiseau mécanique tire la géante de Petite-Rivière-Saint-François hors de son lit. Sur le ventre de la montagne du Massif se succèdent jeux de lumière, projections, musique et effets sonores tout au long d’un parcours scénarisé de six kilomètres qui se fait à la belle étoile.

Dans cette expérience multimédia immersive que les visiteurs vivent à leur rythme, ceux-ci déambulent en montagne, lanterne à la main, jusqu’à un télésiège quadruple qui les élève ensuite au-dessus des pistes du Massif, entre ciel et terre.

En deux actes, la montée et la descente nous plongent dans deux ambiances totalement différentes. La fête, la danse et les couleurs vers le sommet ; le vide, l’inconnu, le mystère en direction du fleuve. Le Ballet de la forêt, la Cascade, la Vallée des miroirs, le Coeur de la montagne et plus encore, chaque tableau évoque une émotion à laquelle on s’attarde un instant, suivant le mouvement du télésiège.

« Les spectateurs découvrent une toute nouvelle forme de divertissement, totalement inédite. Une occasion où le temps s’arrête, entre ciel et mer », affirme Daniel Gélinas, producteur exécutif. En bonifiant l’offre d’activité pour toute la famille, en soirée de surcroit, Daniel Gauthier, propriétaire du Massif de Charlevoix, croit que c’est toute la région de Charlevoix qui pourra bénéficier de la valeur ajoutée du Vol de l’Oiseau mécanique.

« C’est la discothèque ! Je pourrais passer la nuit ici à danser dans la musique ! » s’enthousiasme Jacob, 9 ans, du haut du télésiège. « C’est comme si on pouvait toucher la lumière. Ce que je trouve incroyable, c’est qu’elle monte très haut dans le ciel », ajoute sa soeur Léa, visiblement impressionnée à la fin du parcours.

Le Vol de l’Oiseau mécanique, réalisé par l’Atelier Occhio, le Massif de Charlevoix et le producteur exécutif Daniel Gélinas (Festival d’été de Québec, 400e de Québec), sera présenté jusqu’au 4 septembre.

Quelques autres arrêts dans la région Restaurant Le Saint-Pub, Baie-Saint-Paul On s’y arrête pour la bière de la Microbrasserie Charlevoix et une cuisine axée sur les produits locaux. Coup de coeur pour la guédille aux crevettes et homard et le smoked meat à la bière, fumé sur place. Club Med Charlevoix, Petite-Rivière-Saint-François Avec un accès journalier, sans hébergement, on profite pleinement de spectacles et d’activités pour toute la famille, boissons à volonté, repas gargantuesques et piscine intérieure nichée dans les arbres. Musée maritime de Charlevoix, Saint-Joseph-de-la-Rive Avant ou après une traversée vers L’Isle-aux-Coudres, c’est sur un site merveilleusement aménagé que l’on découvre l’histoire des goélettes de bois, mais aussi celle de ces hommes et femmes du Saint-Laurent. Camp Boule, Le Massif La buvette de montagne est dirigée par David Forbes (Le Cercle, Les Labours à l’hôtel La Ferme, Ciel !). Une cuisine de saison sur feu de bois, en altitude, où l’on déguste à la fois avec les papilles et les yeux. Passeport BonApp Avec ce passeport numérique gourmand, vivez une expérience agrotouristique riche en saveurs et découvertes en partant à la rencontre de dix producteurs aux quatre coins de la région de Charlevoix. bonappetitqc.com Bar à tapas l’île Mystérieuse, La Malbaie Imaginé par le chef charlevoisien Dominique Truchon, cet espace feutré nous invite dans l’univers de Jules Vernes avec sa collection exclusive d’objets ayant appartenu au célèbre auteur français.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.